Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, en pie de guerra contra el cantante: "Es muy posesivo y muy celoso"

Nacho Palau, escultor valenciano y expareja del artista Miguel Bosé parece no estar dispuesto a rebajar el tono. En una entrevista con la revista 'Lecturas', Palauha desvelado cómo es su relación con los menores. La pareja contaba con cuatro hijos, dos biológicos de cada uno. Tras su separación, el juez determinó que niños no eran hermanos legalmente, condicionando así una demanda de custodia.

En la actualidad, los hijos biológicos de Bosé viven con él en México, y el contacto con Palau, según afirma el valenciano, es limitado. Durante la entrevista llegó a asegurar que "No me deja ejercer de padre". "Cuando hago videollamada con los niños, Miguel siempre está ahí, controlando" explica, antes de acusar a su ex de ser "muy posesivo y muy celoso".

Nacho Palau ha ido más allá, ya que según asegura en la entrevista con 'Lecturas', ha llegado a sospechar que "Miguel está poniendo a los niños en mi contra y no debería hacerlo", advierte. Cada vez le resulta más complicado ver a los niños, algo que teme que podría llevar a un distanciamiento de su relación.

Algunas colaboradoras de Espejo Público han recordado que detrás de los problemas de custodia, se encuentra el hecho de que cuando nacieron los niños, la pareja no optó por regularizar la situación, de forma que figuraran como padres legales respectivamente.

"Entiendo a Nacho que por los niños, que son muy pequeños, pues que tengan vida de hermanos", asegura Belén Santos. "Por lo visto, por lo que dice lecturas, un juez le dijo 'no es tu hijo'", pero apoyó el hecho de que pasaran vacaciones juntos, para mantener la relación. Algo que no estaría pasando.

Al final de la entrevista, Nacho también ha hecho alusión a las dificultades que está experimentando en su vida personal, y es que a la pérdida de su madre, se suman sus problemas de salud. "Yo creo que él está como que harto, que ni siquiera en estas condiciones Miguel Bosé baje la guardia y se ablande", concluye Alonso Caparros.