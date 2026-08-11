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Mari Mar sobrevivió a la explosión de Ortuella y tuvo que aprender a vivir de nuevo: "No sabía quién era ni dónde estaba"

Mari Mar fue una de las afectadas por la fuerte explosión de gas en un colegio que acabó con la vida de 53 personas un 23 de octubre de 1980. De su clase sobrevivieron cuantro personas.

Explosión

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El 23 de octubre de 1980, una explosión de gas en un colegio de Ortuella, Vizcaya, provocó una de las mayores tragedias escolares de la historia reciente de España. Murieron 50 niños, de entre 5 y 6 años, y tres adultos. Entre las víctimas también hubo supervivientes, como Mari Mar, que tuvo que pasar 22 días en coma y sufrió secuelas que la marcaron de por vida.

La protagonista no recuerda nada de aquel trágico día. Su último recuerdo es el momento en el que su madre, Rosario, le lanzó unas galletas desde el balcón antes de que se fuera al colegio. Después, despertó en el hospital tras 22 largos días en coma, "No sabía quién era, ni dónde estaba" confiesa, tampoco supo reconocer a su propia familia. "Tuve que empezar de cero con seis años", recuerda Mari Mar. "Me tuvieron que enseñar a hablar, los colores, todo".

Rosario estaba haciendo la compra cuando ocurrió la explosión. Al enterarse de lo sucedido, salió corriendo del supermercado para buscar a sus dos hijos en el colegio. Por suerte, su hijo Patxi se encontraba en casa de un vecino y estaba bien. Rosario se dirigió entonces al hospital junto a su vecino para encontrar a su hija. "Estuve en una sala de espera mientras iban identificando a decenas de niños. Tardé horas en encontrarla", recuerda.

Aunque se habla de 22 días de coma, Rosario explica que, en realidad, fueron 25 días de angustia. "Estuvo 22 días en coma, pero las primeras 72 horas estuvimos esperando para ver si moría o vivía". Al tercer día, Mari Mar movió un pulgar, un pequeño gesto que supuso una señal de esperanza y tranquilidad para su familia. Desde entonces, Rosario permaneció a su lado cada noche, cuidándola y siguiendo de cerca su evolución hasta que finalmente despertó.

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