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Elena Valenciano, la socialista más crítica con su partido: "Hay una distancia enorme entre la política y la ciudadanía"

La ex vicesecretaria del Partido Socialista denuncia la actuación de su gobierno frente a la crisis en Ceuta y pide que los dos partidos dominantes se sienten a alcanzar un acuerdo que mejore la situación.

Elena Valenciano critica la actuación del Partido Socialista en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

La exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano ha reclamado a los dos grandes partidos que se sienten a abordar conjuntamente la crisis de Ceuta, que define como una emergencia de tres dimensiones: "migratoria, humanitaria y de seguridad". La socialista ha puesto el foco especialmente en la falta de previsión: "¿Cómo es posible que nos haya pasado algo así sin haberlo previsto? Es bastante extraño".

Valenciano considera que no se puede dar por recuperada la normalidad en la ciudad cuando sus servicios públicos están “sobrepasados” y critica que PSOE y PP no sean capaces de sentarse a buscar una respuesta conjunta. “Estamos mostrando una debilidad enorme como país”, ha advertido.

A su juicio, la inmigración "no es un problema de un partido político o de otro, es un problema del país", por lo que ambos partidos deberían alcanzar acuerdos desde la centralidad y evitar que los extremos marquen la política migratoria. En este sentido, ha planteado incluso que el PSOE pueda condicionar al PP en Andalucía mediante acuerdos sobre sanidad e inmigración.

"No es fácil ser crítica con nada"

La socialista también ha defendido la necesidad de recuperar el debate interno en los partidos. "No es fácil ser crítica casi con nada", ha lamentado, denunciando que en un escenario de fuerte polarización "una conversación serena se convierte en algo casi imposible". Sus palabras coinciden con críticas expresadas recientemente por la propia Valenciano sobre el escaso espacio existente dentro del PSOE para la discrepancia.

Preguntada por la supuesta pérdida de 23.388 afiliados del PSOE, Valenciano ha evitado valorar una cifra que no considera contrastada y ha apuntado a un problema más amplio: “Los partidos no son espacios muy atractivos para la ciudadanía”. En su opinión, existe una "distancia enorme" entre las formaciones políticas y la sociedad, algo que considera “un problema de democracia”.

Sobre la gestión de la crisis de Ceuta, ha insistido en que la responsabilidad no corresponde únicamente al Gobierno: “El Gobierno es el que marca, pero tiene mucho que ver la actitud de la oposición”. Por ello, ha defendido que ha llegado el momento de que ambos grandes partidos asuman su responsabilidad y busquen una respuesta conjunta.

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