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AlaZ | 10 de agosto

Javier acelera para volver a ganar en AlaZ: arranque de 14 aciertos… ¡y tensión a dos del bote de Pasapalabra!

El concursante madrileño ha recuperado su mejor versión, poniendo a David en un aprieto para retener el color naranja de ganador.

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier lo tenía claro: tocaba arrebato para intentar poner fin a una de sus peores rachas en Pasapalabra. Tras tantos días seguidos visitando la Silla Azul, hasta el punto de bromear con que se ha sacado “un bono”, el concursante madrileño se ha conjurado en AlaZ para recuperar el color naranja de ganador dando un golpe sobre la mesa ante David.

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Tenía buenas sensaciones tras la remontada de tiempo que había logrado en el ¿Dónde Están? por el pinchazo de su rival. Por eso, ha sido el encargado de arrancar y lo ha hecho con frenesí: ¡jugadón de 14 aciertos! El ritmo acelerado lo ha mantenido en su siguiente turno con otras ocho respuestas con las que se ha visto un sorprendente parcial de 22-1. David ya se estaba rumiando tener que hacer una remontada épica, aunque ha reaccionado con once letras de un tirón para acercarse.

En cualquier caso, Javier ha sumado un acierto más para terminar su primera vuelta con 23. Estaba a dos del bote de 874.000 euros y le quedaban 45 segundos por delante. ¡Todo era posible! ¿Y en el atril de al lado? La gesta podía darse por parte de cualquiera de los dos concursantes. ¡Revive este frenético AlaZ en el vídeo!

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