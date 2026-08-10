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Mejores momentos | 10 de agosto

La queja de Paula Prendes tras escuchar La Marsellesa en La Pista: “Hemos sido engañados”

El fragmento que ha sonado con el himno de Francia ha despistado a la actriz, aunque King África sabía que formaba parte de otra canción muy diferente.

La queja de Paula Prendes tras escuchar La Marsellesa en La Pista: “Hemos sido engañados”

La queja de Paula Prendes tras escuchar La Marsellesa en La Pista: “Hemos sido engañados”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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King África y Paula Prendes han regresado a Pasapalabra y en esta visita se han convertido en rivales en La Pista. A la actriz le ha tocado enfrentarse a un músico, aunque precisamente el invitado tiene un historial muy desigual en esta prueba. Por eso, el duelo se ha presentado muy igualado ante una canción del año 1967 que ha jugado al despiste.

“Es un himno lo que vamos a escuchar”, ha asegurado Roberto Leal. La sorpresa ha sido general cuando realmente ha sonado el de Francia, La Marsellesa. El presentador ha aclarado que, aunque el arranque de la canción suena así, después cambia drásticamente. King África tenía ya algunas sospechas de por dónde podía ir el acierto, pero sin llegar a la clave. Por su parte, Paula ha optado por cantar el himno francés y, confirmando que no era la respuesta, se ha quejado: “Pero esto es un engaño, hemos sido engañados”.

El verso de la letra, en inglés, ha empezado a encarrilar por dónde iba realmente la canción. Y el segundo fragmento ha sido definitivo para reconocerla. ¿De qué tema se trata? ¡Juega desde casa e intenta acertar antes que los invitados!

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