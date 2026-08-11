El embarazo de Mine desata un nuevo ataque de Sadakat contra Alya En tierra lejana

Sadakat entra en la habitación de Cihan Deniz mientras duerme y vuelve a atacar a Alya. Convencida de que el embarazo de Mine terminará separándola de Cihan, insiste en que ninguna mujer podría soportar esa situación.

La matriarca asegura además que el bebé de Mine crecerá en la mansión y será el verdadero heredero de la familia. Nare aparece durante la discusión y recrimina a su madre sus continuos ataques contra Alya, pero Sadakat mantiene su postura En tierra lejana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas