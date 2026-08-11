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SUEÑOS DE LIBERTAD
La herencia de Pelayo enfrenta a Fina y Marta en Sueños de libertad: la fotógrafa le pide que rechace el dinero
La lectura del testamento de Pelayo provoca un nuevo conflicto entre Fina y Marta. La hija de Damián recibe una inesperada herencia, pero su pareja considera que debería renunciar a ella.
Marta cuenta a Fina que Pelayo le ha dejado el usufructo vitalicio de sus bienes y una paga de por vida. Cree que lo hizo por sentirse culpable por todo el daño que les causó.
La noticia indigna a Fina, que considera que aceptar ese dinero sería una falta de dignidad después de lo ocurrido. Marta, sin embargo, no entiende por qué debería renunciar a la herencia de su difunto marido en Sueños de libertad.
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