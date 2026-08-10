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Mejores momentos | 10 de agosto

“¿Mamá o papá?”: Javier se moja ante la pregunta imposible de Roberto Leal

El concursante se ha visto en un apuro, intuyendo que con su respuesta no iba a poder quedar bien con los a la vez… ¡pero ha salido airoso!

“¿Mamá o papá?”: Javier se moja ante la pregunta imposible de Roberto Leal

“¿Mamá o papá?”: Javier se moja ante la pregunta imposible de Roberto Leal

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“¡Vaya brete!”, ha reconocido Javier. Entre todas las preguntas que se ha encontrado en sus 118 programas en Pasapalabra, quizá la más complicada de responder es la que le ha hecho Roberto Leal, y no estaban ni en la Silla Azul ni en AlaZ. El presentador ha dejado a todos descolocados con las dos opciones del ¿Dónde Están?: “¿Qué preferís: mamá o papá?”.

Intuyendo que la respuesta era comprometida y hasta imposible, ha replanteado el dilema: “¿Con quién queréis jugar: con mamá o con papá?”. Así ha evitado el “a quién queréis más”. En cualquier caso, Paula Prendes y Leo Ortizgris se han desentendido y han dejado el marrón a su “jefe”, como ha dicho la actriz.

Javier ha dudado durante unos segundos, consciente de que no iba a poder quedar bien con los dos. Sin embargo, ha recordado un detalle importante para salir airoso de la encrucijada. ¿A quién ha elegido y por qué? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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