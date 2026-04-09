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Guerra Irán

El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre la débil tregua entre EEUU e Irán: "Netanyahu busca conseguir todos sus objetivos en el poco tiempo que le va a dejar Trump"

Hoy es el primer día del alto al fuego en la guerra de Irán. Trump no aparece ante las cámaras frente a una tregua que se debilita, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el Líbano continúa sufriendo ataques cada vez más sangrientos por parte de Israel.

Imagen de Jua Rodríguez Garat

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Mercedes Piedra
Publicado:

Durante el miércoles, en un intervalo de apenas diez minutos, los bombardeos por parte del ejército israelí mataban a 254 personas con un total de 160 bombas. La pregunta que surge ante este repentino cambio de actuación es: ¿Qué busca Israel con estas ofensivas justo cuando arranca la tregua?

Hoy en Espejo Público contamos con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, que nos resuelve todas estas dudas: "Netanyahu sabe que esta guerra no durará mucho más y busca conseguir todos sus objetivos en el poco tiempo que le va a dejar Trump para seguir atacando".

"No es una guerra con un solo mal bando"

Recalca también Garat la importancia de no fijarse solo en las acciones de un lado y hace hincapié en los muertos a las espaldas de Hezbolá.

Ante esta coyuntura, el Gobierno sostiene sus, ya míticos, eslóganes y se manifiesta en contra de las actuaciones de Israel. Pedro Sánchez manifestaba: "El desprecio de Netanyahu por la vida y el derecho internacional es intolerable y la UE debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel".

"Le pedimos a Israel que pare su invasión al Líbano"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, declara sobre la necesidad de detener el conflicto: "A Israel y Hezbolá les pedimos que detengan sus ataques contra las fuerzas de Naciones Unidas".

Y aunque todo apunta a que estas ofensivas no tendrán una muy larga duración, las incógnitas sobre esta guerra aún continúan abiertas y Donald Trump, de momento, no se manifiesta al respecto.

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