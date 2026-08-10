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Mejores momentos | 10 de agosto

“¿Cómo estabas bailando?”: el vacile de Roberto Leal a David en La Pista

El concursante ha intentado hacer memoria mientras se movía de una forma muy curiosa al ritmo del fragmento, un detalle con el que el presentador ha bromeado después.

“¿Cómo estabas bailando?”: el vacile de Roberto Leal a David en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Desconocemos si a David le ocurre como a Los Inhumanos, que cantaban ‘Me duele la cara de ser tan guapo’. Lo que sí sabemos es que se ha llevado dos segundos por esta canción en La Pista, aunque podrían haber sido más si bailar realmente le hubiera ayudado a recordar el título o la letra.

A Roberto Leal no se le ha escapado el detalle. Cuando ha sonado el primer fragmento, David ha hecho un curioso movimiento con los brazos mientras recordaba la melodía. Podría haberle hecho recordar, pero se ha quedado en bucle con lo que había escuchado. De hecho, ha tenido que esperar hasta que el presentador ha dado el título con otras palabras.

Con muy buenos reflejos, sabiendo que Javier suele tenerlos aún mejores, el barcelonés ha conseguido ser más rápido con el pulsador y al fin se ha llevado el triunfo. De lo que no se ha librado es del vacile de Roberto: “¿Cómo estabas bailando?”. David se lo ha tomado con humor al responder: “Como un playmovil”. ¡Dale al play!

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