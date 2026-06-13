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Leyre rompe a llorar en mitad de su Audición de La Voz Kids y así reaccionan los coaches

La talent de 10 años emocionó a los coaches con una valiente versión de Adele en el escenario de La Voz Kids.

Leyre de La Voz Kids

Leyre rompe a llorar en mitad de su Audición de La Voz Kids y así reaccionan los coaches

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Celia Gil
Publicado:

A pesar de tener los nervios a flor de piel, Leyre pudo superarlos. La pequeña, de tan solo 10 años, se subió al escenario de La Voz Kids dispuesta a cumplir su sueño interpretando ‘Set Fire to the rain’ de Adele, una de las canciones más exigentes de la noche.

La actuación avanzaba con fuerza y emoción hasta que Luis Fonsi decidió pulsar el botón, convencido por el talento de la joven artista. Sin embargo, la presión y los nervios terminaron por desbordarlo todo y Leyre no pudo contener las lágrimas en mitad de la actuación.

Edurne y Ana Mena también decidieron girarse para apoyarla y reconocer todo lo que había demostrado sobre el escenario.

Leyre consiguió conquistar a tres coaches en una de las Audiciones más emotivas de la edición y ahora tendrá que tomar una difícil decisión sobre con quién quiere continuar su aventura en La Voz Kids.

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