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Largas colas y quejas en las oficinas para conseguir la regularización: "Dos o tres días a la intemperie"

Cientos de personas guardan su turno durante horas para conseguir toda la documentación. En Roquetas de Mar, Almería, los migrantes han montado un campamento improvisado.

Largas colas para la regularización de migrantes

Largas colas y quejas en las oficinas para la regularización de migrantes | Antena 3 Noticias

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Marta Herrera
Publicado:

Para muchos, conseguir todos los papeles para empezar los trámites de regularización se está convirtiendo en una carrera de obstáculos. La falta de información o la recopilación previa de la documentación está complicando el proceso a muchos migrantes.

A las puertas de la oficina de Servicios Sociales de Ayuntamientos como el de Roquetas de Mar, en Almería, los migrantes han montado un campamento improvisado para pasar la noche y ser los primeros en coger cita.

La mayoría se acercan para conseguir el certificado de vulnerabilidad. Un documento que solo tienen que presentar los que no tienen trabajo o una oferta de empleo o los que no tienen arraigo familiar en España.

Se llevan sillas, sombrillas para protegerse del sol y el mantas para dormir en la calle. Algunos llevan hasta cuatro noches a la intemperie. Hacen relevos para coger cita. Muchos vecinos les llevan comida y agua para sobrellevar el calor. “Estamos aguantando hambre, aguantando sol, frío”, dicen algunos de los que guardan cola. Se quejan de la falta de organización: “Hay que poner orden aquí, vamos a pedir un certificado de vulnerabilidad -dice otra migrante- y ya con el hecho de estar aquí, somos vulnerables”. También denuncian que no han ampliado los horarios: “Solo atienden hasta las 13 horas y el resto nos quedamos fuera esperando al día siguiente. Deberían tener un horario más amplio y más gente, porque esto está frenando los trámites”, aseguran.

En localidades como Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, cientos de personas siguen esperando su turno en algunos espacios multiusos habilitados para conseguir certificados como el empadronamiento o el de vulnerabilidad.

Hoy se atenderá allí a más de 2.400 personas. A partir de ahí el Ayuntamiento dará tickets con número para que todos aquellos que no hayan podido ser atendidos hoy sean recibidos mañana. El objetivo: evitar que pasen la noche en la calle.

Estafadores piden dinero para conseguir certificado de vulnerabilidad

El proceso de regularización extraordinaria también está sacando al descubierto a estafadores que intentan hacer negocio. Llegan a cobrar hasta doscientos euros por una cita previa o por un certificado de vulnerabilidad, algo que es gratuito.

Algunos despachos de abogados lo han detectado: “Hay personas que se hacen pasar por profesionales sin serlo. Nos están llegando extranjeros para que les ayudemos porque habían encargado los servicios para ayudar a tramitar expedientes, y resultó que esas personas o no son profesionales colegiados o en muchas ocasiones habían falsificado las citas”, explica el abogado Carlos Lacaci.

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