Martina se atreve con M-Clan en La Voz Kids y recibe una valiosa lección de los coaches

Martina llegó al escenario de La Voz Kids dispuesta a disfrutar de una experiencia que llevaba mucho tiempo soñando. La talent eligió ‘Miedo’ de M-Clan para su Audición a ciegas y defendió la canción con mucha personalidad y concentración ante los coaches.

Aunque ninguno de los sillones terminó girándose, la actuación dejó buenas sensaciones entre los coaches, que quisieron destacar algunos aspectos muy positivos de su paso por el programa. Antonio Orozco fue uno de los primeros en tomar la palabra tras escucharla cantar.

Con su equipo cerrado, el coach catalán no dudo en darle ánimos: “Tenías mucho nivel de concentración”, le dijo el coach, valorando la forma en la que afrontó una actuación tan exigente en uno de los escenarios más importantes de su vida.

Lejos de centrarse en el resultado, Orozco quiso lanzar un mensaje de ánimo a la joven talent: “No pasa nada que nadie se haya dado la vuelta esta noche”, le recordó, animándola a seguir disfrutando de la música y aprendiendo de cada experiencia.

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