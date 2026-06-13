Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Nuria Fergó desvela cuál era la realidad al salir de Operación Triunfo: "Éramos números"

La cantante celebra sus 25 años de una carrera llena de momentos dulces, pero también difíciles, como el hecho de hacer despegar una carrera en la que solo veían números.

Nuria Fergó

Publicidad

Nuria Fergó es una de las artistas más conocidas de nuestro país. Durante 25 años nos ha regalado su música y su talento, que conocimos en 2001 de la mano de la primera edición de Operación Triunfo.

La cantante nos ha contado cuál era la realidad al salir de Operación Triunfo. "Éramos números, nos dijeron que si no vendíamos, no interesábamos", afirma.

En 2002, los dieciséis desconocidos que entraron en la Academia ya eran auténticas estrellas, pero, con el tiempo, sus carreras son gestionadas de manera muy diferente. "Lo que sí he echado en falta es un mánager que me llevara la carrera, aunque trabajo no me ha faltado", señala, "he vivido otro tipo de carrera".

Pese a todo, hoy, Nuria Fergó celebra 25 años de éxitos y nos muestra su faceta más sincera y personal. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

Jesulín de Ubrique se sincera sobre cómo María José Campanario le "puso las pilas" antes de pedirle matrimonio

Jesulín de Ubrique se sincera sobre cómo María José Campanario le "puso las pilas" antes de pedirle matrimonio

Nuria Fergó

Nuria Fergó desvela cuál era la realidad al salir de Operación Triunfo: "Éramos números"

Àngel Llàcer
A las 22.00 horas

“Hay mucho imitador muy bueno”: el próximo viernes, nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena
Entrevista inédita

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

Edurne y Ana Mena
A las 22:00h

Última oportunidad para entrar en La Voz Kids: así comienza la última noche de Audiciones

Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne afrontan una gala decisiva mientras Orozco ya ha completado su equipo. ¡No te lo pierdas en Antena 3!

“No me lo esperaba para nada”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Elvis Presley
Su reacción, en exclusiva

“No me lo esperaba para nada”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Elvis Presley

El concursante se ha convertido en tricampeón en la novena gala gracias a su brillante interpretación de El rey del rock and roll.

¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto

El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto

Pepa Romero

Así se vivieron los Premios Antena de Plata 2026 desde dentro: la emoción de Pepa Romero al recibir su galardón

Publicidad