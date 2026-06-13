Nuria Fergó desvela cuál era la realidad al salir de Operación Triunfo: "Éramos números"

Nuria Fergó es una de las artistas más conocidas de nuestro país. Durante 25 años nos ha regalado su música y su talento, que conocimos en 2001 de la mano de la primera edición de Operación Triunfo.

La cantante nos ha contado cuál era la realidad al salir de Operación Triunfo. "Éramos números, nos dijeron que si no vendíamos, no interesábamos", afirma.

En 2002, los dieciséis desconocidos que entraron en la Academia ya eran auténticas estrellas, pero, con el tiempo, sus carreras son gestionadas de manera muy diferente. "Lo que sí he echado en falta es un mánager que me llevara la carrera, aunque trabajo no me ha faltado", señala, "he vivido otro tipo de carrera".

Pese a todo, hoy, Nuria Fergó celebra 25 años de éxitos y nos muestra su faceta más sincera y personal. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas