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Esta talent deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids con una versión de Rocío Dúrcal

Deyerid arrasó durante su Audición al interpretar ‘Amor eterno’ en el escenario de La Voz Kids.

Deyerid de La Voz Kids

Esta talent deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids con una versión de Rocío Dúrcal

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Celia Gil
Publicado:

Deyerid lleva desde los 3 años soñando con la música y ahora sueña con brillar sobre el escenario de La Voz Kids. La talent llegó desde Venezuela dispuesta a demostrar su talento con una propuesta muy diferente a lo que suele escucharse en las Audiciones a ciegas, y terminó protagonizando una de las actuaciones más impactantes de la noche.

La joven artista apostó por ‘Amor eterno’ de Rocío Dúrcal, un clásico lleno de emoción y dificultad que conquistó por completo a los coaches. Ana Mena, Luis Fonsi y Edurne no tardaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos, regalándole uno de los plenos más destacados de la gala.

La primera en reaccionar fue Ana Mena, completamente sorprendida por lo que acababa de escuchar: “No me esperaba encontrarme una voz como la tuya”, confesó la coach, impresionada por la personalidad y la fuerza vocal de la talent.

Además, la coach malagueña añadió: “En este programa tú vas a ser la gran diferencia”. Ahora tendrá que decidir con qué coach quiere seguir su camino en La Voz Kids.

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