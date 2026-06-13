Actuación | Audiciones
Esta talent deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids con una versión de Rocío Dúrcal
Deyerid arrasó durante su Audición al interpretar ‘Amor eterno’ en el escenario de La Voz Kids.
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Deyerid lleva desde los 3 años soñando con la música y ahora sueña con brillar sobre el escenario de La Voz Kids. La talent llegó desde Venezuela dispuesta a demostrar su talento con una propuesta muy diferente a lo que suele escucharse en las Audiciones a ciegas, y terminó protagonizando una de las actuaciones más impactantes de la noche.
La joven artista apostó por ‘Amor eterno’ de Rocío Dúrcal, un clásico lleno de emoción y dificultad que conquistó por completo a los coaches. Ana Mena, Luis Fonsi y Edurne no tardaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos, regalándole uno de los plenos más destacados de la gala.
La primera en reaccionar fue Ana Mena, completamente sorprendida por lo que acababa de escuchar: “No me esperaba encontrarme una voz como la tuya”, confesó la coach, impresionada por la personalidad y la fuerza vocal de la talent.
Además, la coach malagueña añadió: “En este programa tú vas a ser la gran diferencia”. Ahora tendrá que decidir con qué coach quiere seguir su camino en La Voz Kids.
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