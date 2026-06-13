Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

“Hay mucho imitador muy bueno”: el próximo viernes, nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena

Desde la mesa del jurado, solo hay palabras de elogio hacia los concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena.

Àngel Llàcer

Publicidad

Julián López
Publicado:

J Kbello ha recuperado el liderato de la clasificación de la decimotercera edición de Tu cara me suena tras convertirse en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley, pero María Parrado y Cristina Castaño le siguen de cerca.

JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

En la próxima gala, los tres concursantes de arriba nos pondrán los pelos de punta, y es que son unos artistas de los pies de la cabeza: dominan el escenario con su puesta en escena, su voz, y sobre todo, su capacidad para imitar y lograr registros que desconocíamos.

“Hay mucho imitador muy bueno”, destaca Florentino Fernández mientras Àngel Llàcer se queda pasmado con algunas de las imitaciones de la próxima gala. “Qué potencia de voz” y “una barbaridad” son otras valoraciones que se escuchan desde la mesa del jurado. ¿A qué concursante no pueden dejar de alabar?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

De concursantes a espías profesionales: así se están preparando Leonor y Aníbal sus imitaciones a sus compañeros

De concursantes a espías profesionales: así se están preparando Leonor y Aníbal sus imitaciones a sus compañeros

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

Àngel Llàcer

“Hay mucho imitador muy bueno”: el próximo viernes, nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

Edurne y Ana Mena
A las 22:00h

Última oportunidad para entrar en La Voz Kids: así comienza la última noche de Audiciones

“No me lo esperaba para nada”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Elvis Presley
Su reacción, en exclusiva

“No me lo esperaba para nada”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Elvis Presley

¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano
Actuación en directo

¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

Humorista, presentadora... ¡y cantante! Eva Soriano nos ha sorprendido en la Cocina abierta de Joseba Arguiñano rapeando los ingredientes y la elaboración de la receta que han preparado.

El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto
¡No falla!

El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto

El tiempo es un aspecto fundamental para conseguir que los tentáculos de calamar salgan en su punto y no queden duros ni necesiten una cocción posterior.

Pepa Romero

Así se vivieron los Premios Antena de Plata 2026 desde dentro: la emoción de Pepa Romero al recibir su galardón

Tu cara me suena 13

Así hemos vivido la novena gala de Tu cara me suena: Dúos, estrellas sorpresa y Trainings VIP

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Publicidad