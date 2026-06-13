“Hay mucho imitador muy bueno”: el próximo viernes, nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena

J Kbello ha recuperado el liderato de la clasificación de la decimotercera edición de Tu cara me suena tras convertirse en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley, pero María Parrado y Cristina Castaño le siguen de cerca.

En la próxima gala, los tres concursantes de arriba nos pondrán los pelos de punta, y es que son unos artistas de los pies de la cabeza: dominan el escenario con su puesta en escena, su voz, y sobre todo, su capacidad para imitar y lograr registros que desconocíamos.

“Hay mucho imitador muy bueno”, destaca Florentino Fernández mientras Àngel Llàcer se queda pasmado con algunas de las imitaciones de la próxima gala. “Qué potencia de voz” y “una barbaridad” son otras valoraciones que se escuchan desde la mesa del jurado. ¿A qué concursante no pueden dejar de alabar?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo y espectacular programa de Tu cara me suena en Antena 3.

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