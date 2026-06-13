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Orozco no daba crédito: la actuación de Rocío estuvo a punto de quedarse fuera de La Voz Kids

Ana Mena y Luis Fonsi esperaron hasta el último instante para reaccionar ante la increíble actuación de esta talent.

Rocío de La Voz Kids

Orozco no daba crédito: la actuación de Rocío estuvo a punto de quedarse fuera de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Durante unos segundos, Antonio Orozco no entendía qué estaba ocurriendo. Rocío estaba desplegando todo su arte sobre el escenario de La Voz Kids interpretando ‘Hoy te quiero decir’ de Salva Bermúdez y, sin embargo, ningún coach parecía dispuesto a pulsar el botón.

La talent, de solo 12 años, defendió la canción con personalidad, carácter y una voz que fue creciendo a medida que avanzaba la actuación. Cuando parecía que la oportunidad podía escaparse, Luis Fonsi y Ana Mena pulsaron el botón para incorporarla a sus equipos.

“No entendía qué estaba pasando”, reconoció Orozco al ver cómo sus compañeros tardaban tanto en girarse. Ana Mena respiró aliviada tras conseguir llegar a tiempo: “Estoy muy contenta de que lo hayamos hecho”.

Luis Fonsi fue uno de los más impactados por el talento de la joven. “¿Cómo cantas así con 12 años?”, le preguntó después de escuchar una actuación que terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la noche.

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