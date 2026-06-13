Jesulín de Ubrique se sincera sobre cómo María José Campanario le "puso las pilas" antes de pedirle matrimonio

La actuación de Jesulín de Ubriqueencarnando al emblemático grupo de rock M-Clan ha sido uno de los momentos más memorables de la novena gala de Tu cara me suena. Sin embargo, más allá del puro ritmo con el que ha conquistado el escenario, el concursante sentía un especial apego a esta interpretación en concreto.

Antes de subir al plató, Jesulín explicaba que la banda en cuestión le recordaba a los inicios de su relación. Y es que el ex torero escuchaba sus canciones en la misma época en la que conocía a María José Campanario, concretamente en 2001.

La pareja se conoció en enero y, en palabras del propio Jesulín, en junio Campanario le "puso las pilas". Una orden que se tomó al pie de la letra, ya que le pidió matrimonio prácticamente en el acto. Desde entonces siguen juntos, habiendo firmado ya los 24 años de matrimonio.

"Recuerda esta cara, que nunca se te va a olvidar", le dijo en aquellos días Jesulín; siendo él mismo el que tuvo claro qué pensaría su ahora esposa al escucharlo: "Este está zumbado". Todos estallaron en carcajadas, mostrando una vez más la fuerte amistad que une a los concursantes de esta edición de Tu cara me suena. ¡Revive el divertido momento dando play al vídeo de arriba!

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