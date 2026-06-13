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Leo emociona a los coaches en La Voz Kids pese a quedarse sin equipo

El talent de 11 años se atrevió con una de las canciones más difíciles de la noche en el escenario de La Voz Kids sin conseguir una de las últimas plazas.

Leo de La Voz Kids

Leo emociona a los coaches en La Voz Kids pese a quedarse sin equipo

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Celia Gil
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La valentía de Leo quedó clara desde el momento en el que eligió canción para su Audición a ciegas. Con solo 11 años, el talent apostó por ‘Die with a smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars, un tema muy complicado con el que intentó brillar en el escenario.

Su actuación dejó muy buenas sensaciones entre los coaches, que destacaron tanto su voz como su actitud. Sin embargo, el complicado momento de la competición y las pocas plazas disponibles terminaron jugando en su contra y ninguno de los coaches pulsó el botón.

Antonio Orozco, que ya tiene el equipo completo, quiso explicarle la dificultad de la situación: “Quedan muy pocos huecos y esta canción es súper difícil”, le dijo tras la actuación.

Ana Mena también quiso dedicarle unas palabras muy especiales para que no se quedara únicamente con el resultado: “Eres maravilloso, que no se te olvide, has cantado espectacular”.

Aunque esta vez no consiguió cumplir su sueño este año, no debe dejar de intentarlo. ¡Esperamos verte el próximo año en La Voz Kids!

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