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CEUTA CON LOS REYES

Algunas vecinas de Ceuta que hablaron con los Reyes: "En los ojos de los dos se veían lágrimas, ha sido duro y gratificante"

Varias ceutíes han contado en 'Espejo Público' cómo vivieron la visita de Felipe VI y Letizia. "Lo necesitábamos mucho", le ha dicho una de ellas al Rey. También han relatado que la Reina les ha transmitido que sigue de cerca la situación de la ciudad.

Ceuta con los Reyes

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Alejandro del Amo
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La visita de los Reyes a Ceuta ha dejado un mensaje de apoyo que las vecinas que pudieron saludarlos han recibido con emoción. En 'Espejo Público' hemos hablado con varias de ellas, que han compartido sus conversaciones con el rey Felipe VI y la reina Letizia y han explicado qué ha supuesto sentir su cercanía tras meses de crisis.

"Cuando te cogía la mano notabas esa cercanía de no estamos solos", ha relatado una de las entrevistadas. Las vecinas han descrito la jornada como un momento de esperanza, aunque han advertido de que los problemas en la ciudad continúan.

"Ayer necesitábamos ese calor de Sus Majestades"

Una de las ceutíes ha recordado las palabras que intercambió con Felipe VI durante el saludo. Ha explicado que aprovechó ese momento para trasladarle cuánto necesitaban su visita. "Al pasar por Felipe, le dije: 'Por favor, lo necesitábamos mucho', y él me dijo: 'Lo sé'. Fue muy cercano", ha contado.

Según ha expresado, el contacto con el Rey y su posterior discurso reforzaron un sentimiento de acompañamiento que consideraba especialmente necesario: "Después de 74 días, ayer necesitábamos ese calor de Sus Majestades".

La vecina ha destacado que Felipe VI reiteró que los ceutíes no estaban solos y ha subrayado la importancia de escuchar ese mensaje.

"Para nosotros ha sido un mensaje de esperanza"

Las entrevistadas han valorado el discurso del Rey como "claro, conciso, muy esperanzador". Una de ellas ha explicado que interpretó sus palabras como una petición de paciencia y una señal de que la situación tendrá una salida.

"Para nosotros ha sido un mensaje de esperanza", ha asegurado. La misma vecina ha insistido en que el respaldo también se percibió durante los saludos: "Nos miraba a los ojos y nos decía que no, que no estábamos solos".

Otra de las participantes ha descrito la emoción que creyó apreciar en los Reyes al encontrarse con los ciudadanos. "En los ojos de los dos se veían lágrimas, se veía esa tristeza que nosotros tenemos durante todos estos días y a ellos se les representaba en su mirada, en su gesto, en todo", ha relatado. Para ella, sentirlos allí ha sido "duro y a la vez gratificante".

Las vecinas también han compartido una conversación con Letizia. Una de ellas ha explicado que le preguntó si era consciente de lo que estaba ocurriendo en Ceuta. "Nos decía que sí, que nos seguía de cerca, que ella era consciente de que había muchísimos y que tuviéramos paciencia", ha recordado.

Ante la pregunta de si el recorrido de los Reyes les había mostrado una imagen incompleta de la ciudad, las entrevistadas han defendido que conocían las dificultades que atraviesan los vecinos, aunque no visitaran las zonas más conflictivas.

"Ahora esa gente que estaba en la playa está por todas las barriadas"

El alivio por la visita no ha impedido que las ceutíes hayan expresado sus críticas a la gestión de la crisis. Una de ellas ha denunciado que la retirada de personas de las playas ha trasladado el problema a otros puntos de la ciudad.

"Ahora esa gente que estaba en la playa está por todas las barriadas, incluso sales al centro y hay gente durmiendo en las calles", ha asegurado.

También ha cuestionado la presencia de Ángel Víctor Torres en el balcón junto a los Reyes y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A su juicio, el protagonismo de ese momento debía corresponder a los monarcas y al presidente de la ciudad.

"Eso era el momento de los Reyes, del presidente de Ceuta", ha afirmado, vinculando su malestar con la actuación del Gobierno ante la crisis.

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