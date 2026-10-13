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Ángel Víctor Torres recibe una sonora pitada en Ceuta durante la visita de los Reyes

El ministro de Política Territorial ha sido abucheado al salir al balcón del Palacio de la Asamblea, donde Felipe VI y Letizia habían sido recibidos entre aplausos y vítores. Pedro Sánchez ha sido el gran ausente de la visita.

Ángel Víctor torres, Felipe VI, Letizia y Juan Jesús Vivas en la visita de los reyes a Ceuta

Ángel Víctor Torres recibe una sonora pitada en Ceuta | EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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De los aplausos a los abucheos en cuestión de segundos. La visita de los Reyes a Ceuta ha dejado dos recibimientos muy diferentes. Mientras Felipe VI y Letizia han sido aclamados por miles de ciudadanos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recibido una sonora pitada al aparecer en el balcón del Palacio de la Asamblea.

Torres, designado por el Gobierno como mando único para gestionar la crisis migratoria, ha acudido en representación del Ejecutivo en una jornada marcada por la ausencia de Pedro Sánchez. Su aparición ante los ciudadanos ha provocado silbidos y críticas, apenas unos instantes después de que la multitud recibiera a los monarcas entre aplausos.

Miles de personas reciben a los Reyes en Ceuta

La Plaza de África y sus alrededores se han llenado este martes de ciudadanos que esperaban la llegada de Felipe VI y Letizia. Con banderas de España y pancartas en las que podía leerse "Bienvenidos a vuestra casa, majestades" o "Gracias por venir, majestades", los ceutíes han mostrado su apoyo a los monarcas.

La visita se produce casi dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, registrada los días 30 y 31 de julio.

"Un caballa nunca se rinde", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida jamás será vendida" y "Yo soy español, español, español" han sido algunos de los cánticos que se han escuchado durante el recibimiento.

Los aplausos se convierten en pitos al aparecer Torres

Tras saludar a los ciudadanos, los Reyes se han dirigido al Palacio de la Asamblea, donde han sido recibidos por la corporación municipal, encabezada por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Durante el encuentro, Vivas ha agradecido a los monarcas su "confianza y aliento" para que los ceutíes puedan "alumbrar" una salida a la crisis migratoria.

Posteriormente, Felipe VI y Letizia han salido al balcón para saludar a la multitud, acompañados por Vivas y Ángel Víctor Torres. Ha sido entonces cuando los vítores se han transformado en una pitada dirigida al ministro.

Después de este momento, los Reyes han regresado al interior del edificio, donde estaba prevista la entrega de la llave de oro de la Ciudad y un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

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