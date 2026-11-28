En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos una propuesta de boda, una decisión importante y una ruptura que se va haciendo real.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Andrés se enfrentará a Gabriel para que deje tranquila a Begoña, le promete que ellos no seguirán con su amenaza pero, a cambio, él deberá contribuir a la paz familiar. ¿Cumplirá Gabriel con su palabra?

Begoña también pedirá explicaciones a Beatriz, su versión y la de Julia no terminan de cuadrarle. ¿Quién estará diciendo la verdad?

Fina le contará a Marta su decisión final: no se marchará a Argentina ¡y menos con Bianca!. La De la Reina intentará mediar para que su despedida sea agradable para ambas.

Miguel recurrirá a su madre en uno de sus momentos más débiles, ha roto con Claudia por el tema de la paternidad. ¿Qué consejos le dará su madre?

Claudia ayudará a Valentina a relajarse y confiar en Andrés. Aunque ahora esté apoyando a Begoña, los niños ya han vuelto y dentro de poco, todo volverá a la normalidad. ¿También ellos?

Damián hará una confesión sobre su hijo Tasio a Digna. ¡No puede callarse más! ¿Conseguirá Digna aliviar las preocupaciones del patriarca?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.