Sadakat no puede creer lo que está viendo. Kaya está comprando ropa de bebé y ella no entiende para quién puede ser. “¿Estoy viendo lo que creo o es que he perdido la cabeza?”, se pregunta antes de ordenar a uno de sus hombres que lo siga. Quiere saber adónde va y qué está haciendo.

La matriarca acaba llegando hasta la casa donde están Kaya y Zerrin. Nada más entrar, empieza a gritar al encontrarlos juntos, pero su hijo no se echa atrás y le confiesa que Zerrin está embarazada de él. ¡Menuda forma de enterarse de que va a ser abuela!

Mientras tanto, Boran sigue sin aceptar que Alya quiera estar con Cihan. Delante de su familia, insiste en que sigue siendo su esposa y asegura que, cuando llegue el juicio, todos tendrán claro quién es su marido.

Vurgun intenta hacerle entender que podría empezar de nuevo y dejar que su hermano y Alya sean felices juntos. “Deja que tu hermano y Alya puedan vivir su vida”, le aconseja. Pero Boran no está dispuesto a aceptarlo. “Ni hablar”, responde.

¿Cómo se tomará Sadakat el embarazo de Zerrin? ¿Y qué hará Boran para impedir que Alya siga adelante con Cihan?

El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.