En los próximos capítulos...
¡La familia Albora, patas arriba! Sadakat descubre el embarazo de Zerrin y Boran se enfrenta a todos por Alya
Sadakat se queda de piedra al ver a Kaya comprando ropa de bebé y decide averiguar qué está pasando. Lo que no espera es encontrarse con Zerrin y descubrir que está embarazada de su hijo. Mientras tanto, Boran sigue empeñado en recuperar a Alya y no quiere escuchar los consejos de nadie.
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Sadakat no puede creer lo que está viendo. Kaya está comprando ropa de bebé y ella no entiende para quién puede ser. “¿Estoy viendo lo que creo o es que he perdido la cabeza?”, se pregunta antes de ordenar a uno de sus hombres que lo siga. Quiere saber adónde va y qué está haciendo.
La matriarca acaba llegando hasta la casa donde están Kaya y Zerrin. Nada más entrar, empieza a gritar al encontrarlos juntos, pero su hijo no se echa atrás y le confiesa que Zerrin está embarazada de él. ¡Menuda forma de enterarse de que va a ser abuela!
Mientras tanto, Boran sigue sin aceptar que Alya quiera estar con Cihan. Delante de su familia, insiste en que sigue siendo su esposa y asegura que, cuando llegue el juicio, todos tendrán claro quién es su marido.
Vurgun intenta hacerle entender que podría empezar de nuevo y dejar que su hermano y Alya sean felices juntos. “Deja que tu hermano y Alya puedan vivir su vida”, le aconseja. Pero Boran no está dispuesto a aceptarlo. “Ni hablar”, responde.
¿Cómo se tomará Sadakat el embarazo de Zerrin? ¿Y qué hará Boran para impedir que Alya siga adelante con Cihan?
El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.
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