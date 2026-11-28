La semana en Y ahora Sonsoles ha estado marcada de grandes momentos televisivos donde la emoción ha traspasado la pantalla. Hemos conocido historias que van desde el día a día de Gisela con el conocido como síndrome de 'el cerebro en llamas' o las primeras reacciones del entorno de José María Gil Silgado ante su posible regreso a prisión. ¡Vamos a repasarlo todo!

Sabina sobre Curro Romero

El torero Curro Romero ha estado unos días ingresado en el hospital. Una infección respiratoria que le ha llevado a estar unos días en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Ya le han dado el alta y en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Carmen Tello, su mujer.

Emocionada por todas las muestras de cariño que ha recibido, ha querido destacar el mensaje que el artista Joaquín Sabina le envió para darle ánimos: "Curro es un Dios", escribía al teléfono de Carmen Tello que dejó claro que "me llegó al alma". Además, señaló el aprecio que se tienen ambos.

Rappel también pasa por el hospital

El vidente ha hablado en directo con Y ahora Sonsoles para contar qué había ocurrido y cómo se encuenra. Rappel ha estado ingresado en el hospital de Torrelodones por una gastroenteritis severa agravada por una infección, según señaló Pilar Vidal: "Creí que me daba un patatús".

Rappel tuvo otro ingreso hospitalario hace tan solo seis meses, en mayo, por una hemorragia digestiva. Al teléfono de Y ahora Sonsoles se ha mostrado positivo y alejado de todo tipo de preocupación de su salud.

Cristina Pardo entrevista a José Bono

Uno de los momentos televisivos más tensos de la semana ha estado protagonizado por la periodista Cristina Pardo y por el exministro José Bono en una entrevista en el programa de La Mesa. Una serie de preguntas que, según se iban sucediendo, iban aumentando la tensión entre ambos protagonistas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cristina Pardo que confiesa sentirse satisfecha con su trabajo al considerar que hay dos tipos de entrevistas, aquellas donde el entrevistado te da titulares y otras donde se retrata "el estado de ánimo o "la forma de ser", concluye señalado que "espero que los espectadores lo valoren así".

Anabel Gil Silgado denuncia a su padre

La hija de José María Gil Silgado, expareja María Jesús Ruiz, ha denunciado a su padre por acoso, coacciones y amenazas. En Y ahora Sonsoles hablamos con ella, que nos cuenta cómo va el proceso legal.

Además, ha recordado con Sonsoles Ónega alguno de los episodios más duros de su infancia: "Me he tenido que esconder de mi padre en el baño de mi casa".

Bárbara Rey confiesa su voto

En una semana donde las elecciones nacionales han tenido gran peso, en Y ahora Sonsoles hemos abordado el tema desde el punto de vista de aquellos rostros famosos que hacen campaña o dan su opinión libremente sobre algunos partidos políticos.

En tiempos pasados, Bárbara Rey hizo campaña por UCD (Unión de Centro Democrático), confesando que esa decisión le hizo pasar factura. Ahora ha querido contar públicamente la papeleta del partido político que llevará en el sobre estas elecciones del 29 de noviembre de 2026.