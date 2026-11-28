La cuenta atrás ya está en marcha para el regreso de Juego de pelotas a Antena 3. El concurso estrena nueva temporada el próximo sábado a las 22.00 horas con la intención de repetir el seguimiento y el ritmo que lo han convertido en un formato de éxito internacional.

Con nuevas entregas por delante, y con muchas novedades, el programa vuelve a apostar por la tensión, las pruebas físicas y de ingenio y el entretenimiento familiar en el prime time de Antena 3.

El próximo sábado, a las 22.00 horas, arranca la nueva temporada de Juego de pelotas en Antena 3.