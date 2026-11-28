A las 22.00 horas
Vuelve el concurso que arrasa en medio mundo: Juego de pelotas, nueva temporada el próximo sábado
El programa, presentado por Patricia Conde y David Fernández, regresa cargado de novedades.
Publicidad
La cuenta atrás ya está en marcha para el regreso de Juego de pelotas a Antena 3. El concurso estrena nueva temporada el próximo sábado a las 22.00 horas con la intención de repetir el seguimiento y el ritmo que lo han convertido en un formato de éxito internacional.
Con nuevas entregas por delante, y con muchas novedades, el programa vuelve a apostar por la tensión, las pruebas físicas y de ingenio y el entretenimiento familiar en el prime time de Antena 3.
Más Noticias
- Patricia Conde, dispuesta a todo en Juego de pelotas: "No me voy de aquí sin probarlo"
- Patricia Conde y David Fernández enseñan cada rincón de Juego de Pelotas: "Va a ser superemocionante"
- Mario Vaquerizo, perdido en la segunda temporada de Juego de pelotas: "No he entendido la pregunta"
- Vuelve "el mayor pelotazo de la televisión": La nueva temporada de Juego de pelotas, a la vuelta de la esquina
- Torito, "sudando como Camacho", en la nueva temporada de Juego de pelotas: muy pronto en Antena 3
El próximo sábado, a las 22.00 horas, arranca la nueva temporada de Juego de pelotas en Antena 3.
Publicidad