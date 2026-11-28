La visita de Toscana Viar al programa de Joseba Arguiñano ha servido para poner en valor el importante papel que desempeña la alimentación en el mundo del deporte. Especialmente cuando se trata del deporte de élite como es el caso de los jugadores de la selección española. Pero, ¿cómo se mide qué deben comer los campeones del mundo?

“Lo perfecto es enemigo de lo bueno y yo no soy amiga de hacerlo todo milimétrico”, comenzaba explicando la nutricionista de la selección española: “Los jugadores deben entender cuáles son las cosas importantes antes de la competición, en su día a día y tener una alimentación saludable”. De este modo, aboga más por hacer bien las cosas de la rutina, en lugar de “cosas extraordinarias”.

“Tienes que tener en cuenta cuánto gasta cada jugador”, continuaba: “Un portero no gasta lo mismo que un delantero”. Es decir, buena parte del trabajo de Toscana se basa en ajustar las dietas a cada uno de los individuos, midiendo los hidratos de carbono según las necesidades de “gasolina” de los jugadores.