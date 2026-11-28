La emoción ha invadido el plató de La Voz en Antena 3 cuando Eva González ha propuesto un viaje a través de las puertas que marcan un destino y ha mostrado en pantalla una puerta aparentemente sencilla, pero decisiva en la historia de Lola Índigo. Al reconocer la imagen, la coach no ha podido ocultar su impacto y ha terminado secándose las lágrimas mientras compartía lo que significaba ese lugar para ella.

Según ha explicado Lola Índigo, se trata de la puerta de la escuela de su barrio, en Huércal-Overa, en un colegio donde le dejaban una salita para impartir clases de baile y en la que también se formó junto a quien hoy es su coreógrafo, Juan Montero, natural del mismo pueblo.

Renuncias y horas de entrega desde niña

Al mirar atrás, Lola Índigo ha recordado con visible emoción el esfuerzo cotidiano que supuso aquel camino desde muy joven. Ha confesado que pasó allí muchísimas horas de su vida, perdiéndose cumpleaños y fiestas, primero aprendiendo con su profesor y después enseñando a sus alumnos, en un espacio que sigue acogiendo a niñas con sueños por cumplir.

Cuando Eva González le ha preguntado qué le diría a esa niña que fue, la artista ha respondido con un mensaje lleno de esperanza: si alguien salido de un pueblo tan pequeño puede sentarse ahí y compartir espacio con referentes a los que siempre ha admirado, el límite de lo que pueden lograr con esfuerzo y mucho amor es enorme.

Un instante cargado de verdad y memoria personal que ha puesto en valor el recorrido de Lola Índigo hasta convertirse en una de las voces y presencias más reconocibles de La Voz en Antena 3.