¿Cuándo se producen más infidelidades? Lara Ferreiro ha abordado esta cuestión en La Mesa y ha compartido algunas de las situaciones que, según explica, se repiten en las consultas de terapia de pareja. La psicóloga ha señalado que la hora de la comida, las cenas de empresa y el teléfono móvil aparecen entre los escenarios y herramientas más habituales en los engaños.

La hora de la comida y las cenas de empresa, dos momentos clave

Lara ha situado entre las dos y las tres de la tarde uno de los momentos en los que se producen más infidelidades. Según ha explicado, esa franja permite justificar una ausencia con una comida de trabajo o con amigos, sin levantar las sospechas que podría generar salir por la noche.

Otro de los momentos que ha destacado son las cenas de empresa, especialmente durante estas fechas. La psicóloga ha explicado que algunas personas aprovechan estos encuentros laborales para iniciar relaciones o tener encuentros fuera de su pareja. También ha señalado el teléfono móvil como una de las principales vías por las que actualmente se descubren las infidelidades.

Parejas que pactan sus propias normas para ser infieles

La psicóloga ha contado que en consulta también se encuentra con parejas que se definen como infieles crónicas y que, pese a quererse y tener hijos, deciden abrir su relación. Según ha relatado, algunas llegan a establecer normas para mantener ese acuerdo: no repetir con la misma persona, no mantener relaciones con determinadas amistades o no hacerlo en el domicilio conyugal.

Lara ha explicado que estas parejas intentan separar el amor de la intimidad y pactar unas condiciones antes que mantener engaños a escondidas. Una realidad que, según su experiencia profesional, también aparece en las sesiones de terapia.