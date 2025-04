Alfonso Guerra, por la decisión del Gobierno sobre el contrato de compra de armamento a Israel: "Se están haciendo cosas irreversibles"

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno desde 1982 hasta 1991 con Felipe González como presidente, ha concedido una entrevista a Susanna Griso en 'Espejo Público' en la que se ha pronunciado sobre los principales temas que marcan la situación política actual.

El asunto que más reacciones está generado es la rescisión del contrato de adquisición de armamento por parte del Gobierno de España a una empresa de Israel. La marcha atrás del Ejecutivo no saldrá gratis ni en el aspecto económico ni en el reputacional.

La anomalía por norma

El expolítico se mostraba crítico una vez más con las decisiones del actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"Eso son tonterías", expresaba a propósito de la anunciada ausencia del presidente del Gobierno en el funeral del papa Francisco de este sábado, por las razones esgrimidas desde la presidencia, justificando no acudir por la presencia de los Reyes en el Vaticano.

En el mismo sentido valoraba todo lo relacionado con la compra frustrada de municiones de España a Israel. Contrato que fue publicado en el BOE el miércoles y originaba una gran tensión en el seno del Gobierno de coalición por la oposición de sus socios, y es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, manifestaba que había exigido la cancelación del acuerdo: "Las anomalías se han hecho ya tan normalizadas que parecen una cosa tan habitual".

La reputación dañada

El exvicepresidente del Gobierno coincidía con otro socialista que ha manifestado su discrepancia con la actual dirección del PSOE. Emiliano García-Page expresaba exactamente las mismas palabras en la entrevista concedida un día antes también a 'Espejo Público'. Guerra repetía hoy que la marcha atrás con la compra de armamento a Israel supone "un problema de coherencia".

Además añadía Guerra que las repercusiones llegarán tarde o temprano: "Se están haciendo cosas irreversibles. Se está perdiendo prestigio. Perder prestigio, se pierde en diez minutos, conquistarlo cuesta muchísimo".

"Lo que importa al Gobierno es el mantenimiento"

Alfonso Guerra atribuía a un "acuerdo interno" la decisión tomada por Pedro Sánchez, más que a una partida ganada por la también ministra de Trabajo. También está convencido que el principal motivo para la cancelación de la compraventa por parte del Ejecutivo, es el alargar su permanencia en el poder: "Lo que importa al Gobierno es el mantenimiento, que esos votos son necesarios (...) Y van trapicheando".

Consecuencias más allá de las económicas

"No tiene sentido"

"No es en moneda en lo que yo lo mido", esgrimía Guerra sobre las repercusiones de romper el acuerdo. Y es que como apuntaban también esta misma mañana en el programa desde la Abogacía del Estado, lo más probable es que España tenga que satisfacer el cien por cien del pago además de una compensación por la renuncia. Mínimo 6.000.000 de euros.

Guerra explicaba que la relevancia económica no sería de una gran magnitud. La pérdida de reputación a nivel internacional no tendría precio: "No es un problema de seis millones, porque por otra parte hay otros contratos de mil millones. (...) Es un problema político", sentenciaba.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.