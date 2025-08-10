Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DEBATE

Los jóvenes Españoles se van fuera para buscar un trabajo digno: "Es la única opción y además me valoran un montón"

En YAS Verano hemos visto varios casos de jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país para encontrar un futuro mejor y unos trabajos bien pagados. ¡Repasamos todos los casos!

jovenes

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

En España los jóvenes sienten que no tienen opción a conseguir un empleo digno y bien pagado a pesar de tener unos estudios superiores. Por eso, muchos han optado por irse, incluso hasta la otra punta del mundo, para conseguir un salario superior aunque sea en un empleo que no es de lo que ellos han estudiado.

A lo largo de la semana hemos ido viendo varios casos en YAS Verano de chicos y chicas que han preferido irse fuera de nuestro país dejando aquí toda su vida para empezar una nueva. ¡Lo repasamos!

Alexandra, profesora en California

Alexandra López es profesora y se mudó a California tras tener varias experiencias en el extranjero en las que vio que ganaba más que en España.

"Es verdad que cobramos más pero el coste de vida es más elevado. Sin embargo, el margen que me queda entre el sueldo y el gasto es bastante elevado", explica pero asegura que "con mi primer trabajo en Estados Unidos pude comprarme una casa".

sueldo

Alejandro, trabajando en Suiza

Para Alejandro, empezar una nueva vida en Suiza no fue fácil sobre todo para encontrar piso. Ahora, trabaja como camarero en una conocida cadena de cafés y eso le permite pagarse una habitación, vivir y además ahorrar.

"Las primeras semanas aprendí un poquito de Alemán y me hicieron un contrato en Starbucks. Yo cobro 3.700 francos", explica respecto a que se necesita el idioma para encontrar un trabajo con mejor sueldo.

Beatriz, embrióloga en Londres

Beatriz es una joven embrióloga que vive en Londres donde ha encontrado un empleo digno y un futuro prometedor.

"La única opción que tienes es irte fuera y además me están valorando un montón", cuenta, "En Londres me he podido independizar y además ahorrar".

Sin embargo, su madre es la que más sufre que Beatriz esté lejos de ella porque en España no haya podido encontrar ninguna oportunidad laboral. "Mi hija terminó el máster aquí, empezó a echar currículums y lo único que encontró fueron unas prácticas sin cobrar un duro", decía apenada, "tenía que seguir sus sueños".

maite
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

jovenes

Los jóvenes Españoles se van fuera para buscar un trabajo digno: "Es la única opción y además me valoran un montón"

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

nutriman

Nutriman nos da los trucos para tratar el estreñimiento del viajero: "Comer la fruta más verde en vez de que esté madura"

extranjero
VIVIR FUERA

Alejandro Portillo se fue de España buscando trabajo en Suiza: "Encontrar piso sin un contrato de trabajo es muy difícil aquí"

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano
En sus redes sociales

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

vanesa
RECUERDOS

Vanessa García, hija de Manolo Escobar, sobre la ruina del cantante: "Lo que más le dolió fue perder la casa de Benidorm"

Manolo Escobar fue uno de los cantantes más famosos y queridos de nuestro país pero en sus últimos años de vida tuvo que luchar contra la ruina económica.

“¡Tengo unas ganas de ir a pescar unos bonitos!”: Arguiñano ya piensa en sus vacaciones
¡No te podrás resistir!

Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¿A quién no le apetece un picoteo en verano al aire libre, fresquito y deliciosos? Karlos Arguiñano ha preparado una cantidad increíble para que cualquiera pueda disfrutar de estos ratos que nos dan la vida.

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

Publicidad