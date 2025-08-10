Los jóvenes Españoles se van fuera para buscar un trabajo digno: "Es la única opción y además me valoran un montón"

En España los jóvenes sienten que no tienen opción a conseguir un empleo digno y bien pagado a pesar de tener unos estudios superiores. Por eso, muchos han optado por irse, incluso hasta la otra punta del mundo, para conseguir un salario superior aunque sea en un empleo que no es de lo que ellos han estudiado.

A lo largo de la semana hemos ido viendo varios casos en YAS Verano de chicos y chicas que han preferido irse fuera de nuestro país dejando aquí toda su vida para empezar una nueva. ¡Lo repasamos!

Alexandra, profesora en California

Alexandra López es profesora y se mudó a California tras tener varias experiencias en el extranjero en las que vio que ganaba más que en España.

"Es verdad que cobramos más pero el coste de vida es más elevado. Sin embargo, el margen que me queda entre el sueldo y el gasto es bastante elevado", explica pero asegura que "con mi primer trabajo en Estados Unidos pude comprarme una casa".

Alejandro, trabajando en Suiza

Para Alejandro, empezar una nueva vida en Suiza no fue fácil sobre todo para encontrar piso. Ahora, trabaja como camarero en una conocida cadena de cafés y eso le permite pagarse una habitación, vivir y además ahorrar.

"Las primeras semanas aprendí un poquito de Alemán y me hicieron un contrato en Starbucks. Yo cobro 3.700 francos", explica respecto a que se necesita el idioma para encontrar un trabajo con mejor sueldo.

Beatriz, embrióloga en Londres

Beatriz es una joven embrióloga que vive en Londres donde ha encontrado un empleo digno y un futuro prometedor.

"La única opción que tienes es irte fuera y además me están valorando un montón", cuenta, "En Londres me he podido independizar y además ahorrar".

Sin embargo, su madre es la que más sufre que Beatriz esté lejos de ella porque en España no haya podido encontrar ninguna oportunidad laboral. "Mi hija terminó el máster aquí, empezó a echar currículums y lo único que encontró fueron unas prácticas sin cobrar un duro", decía apenada, "tenía que seguir sus sueños".