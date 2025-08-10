Jorge Cadaval, de Los Morancos, anuncia desolado la muerte de su cuñado: "Te has ido muy pronto"

Triste noticia para la familia Cadaval tras revelarse el fallecimiento de Alberto Fernández, esposo de Maite Cadaval, hermana de Jorge y César Cadaval, los integrantes de Los Morancos.

Ha sido Jorge Cadaval el que ha hecho público su muerte con un doloroso mensaje en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Jorge ha publicado una fotografía de su hermana y su cuñado.

Ken Appledon, Jorge Cadaval, Maite Cadaval, Alberto Fernández y César Cadaval en la boda de Koke Fernández Cadaval y Blanca González | Gtres

"Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar... Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: 'Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado'", ha comenzando escribiendo en su cuenta de Instagram.

"Al principio no sabía cómo eras, esa persona que empezaba a entrar en casa de la mano de mi hermana. Pero entendí que debía dejar fluir esa relación que ella había elegido... Y qué bien elegido, porque has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, el manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa. Pero, sobre todo, te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz", ha recordado el humorista, roto de dolor.

"Gracias por cruzarte en este bonito camino que es la vida. Gracias por hacer tan feliz a mi hermana. Gracias por darme esos sobrinos a los que adoro. Te has ido muy pronto, pero nos dejas el corazón lleno. Gracias, Alberto Fernández, por estos años tan bonitos formando parte de esta, tu familia", ha lamentado, recordándole con palabras de cariño y gratitud que reflejan el profundo dolor por esta pérdida.

Decenas de amigos y seguidores han respondido a la publicación con muestras de cariño y condolencias, como Christian Galvez, Bibiana Fernández, Poty Castillo, Toñi Moreno, Rosario Mohedano, Lolita Flores o Anabel Pantoja.

Por su parte, Maite Cadaval, muy afectada, ha compartido en redes sociales un conmovedor mensaje junto a su marido: "Te voy a querer siempre".

Maite Cadaval junto a su marido, Alberto Fernández | Instagram @maitecadaval

La última vez que se vio a la familia reunida fue durante la boda de Patricia Cadaval, la hija menor de César Cadaval, en mayo.

Una celebración llena de alegría que ahora toma más relevancia por ser el último evento al que acudió toda la familia y por ser las últimas imágenes que se tienen de Alberto, que posaba radiante junto a su mujer.