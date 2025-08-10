"Durante años me pegaste y me obligaste a callar": Seyran revela los abusos de Kazım y lo desenmascara ante todos

En la mansión y delante de todos, Seyran ha dicho basta. Rota por dentro, ha gritado que no va a callarse más, que no va a dejar que nadie la maltrate, y que ya no vivirá bajo el control de nadie.

Kazim ha intentado callarla, pero esta vez no ha podido. Seyran le ha animado a que le pegara allí mismo, delante de todos, como hace cuando nadie mira. Pero él solo ha podido tartamudear, mientras todos descubrían la verdad.

Ferit ha escuchado los gritos y ha explotado. Al oír lo que su mujer decía, se ha enfrentado a su suegro. Le ha pedido explicaciones por haberle puesto una mano encima. En ese momento, Ferit lo ha entendido todo: por qué Seyran quería mantener a su padre lejos. Por qué ella nunca fue feliz en esa casa.

Kaya también ha intervenido. Le ha dicho a Kazim que si no se alejaba de Seyran, llamaría a la policía. Esta vez, Seyran ha tomado una decisión clara. El miedo se acabó. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Empezará una nueva vida lejos de Ferit?