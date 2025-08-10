Blake Lively logra una importante victoria legal contra Justin Baldoni: el juez retira su declaración bajo juramento

En las últimas horas han llegado novedades importantes del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni. El juez Lewis J. Liman ordenó retirar del expediente judicialla declaración jurada que la actriz realizó a los abogados de Wayfarer Studios, logrando la actriz una importante victoria en su batalla legal.

El pasado 31 de julio, Lively fue interrogada por los abogados de Baldoni en Nueva York tras evitar hacerlo hasta en tres ocasiones.

Tras el encuentro, al que asistió Baldoni, según People, los representantes legales de la intérprete solicitaron al juez que eliminara del expediente judicial, archivado bajo secreto, el borrador de 292 páginas de la transcripción de su declaración. Los abogados explicaron que el equipo de Baldoni lo hizo público sin ninguna razón legal.

Blake Lively en la gala TIME100 | Cordon Press

De esta forma, este viernes 8 de agosto, el juez Lewis J. Liman falló a favor de Lively y su moción de eliminar el documento sellado del expediente.

"La anexión por parte de las Partes Wayfarer de la declaración completa, de casi 300 páginas no tuvo un propósito litigioso adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de sobrecargar a Lively (y, en consecuencia, al Tribunal) e invitar a la especulación pública y al escándalo", escribió Liman en documentos obtenidos por People.

"La conclusión es ineludible: las partes de Wayfarer presentaron cantidades indebidas de páginas irrelevantes para que, si Lively solicitaba que se mantuviera el secreto de dichas páginas, las pates de Wayfarer pudieran entonces utilizar la respuesta de Lively para sus propios fines de relaciones públicas", añadió el juez.

En la misma moción, los abogados de la protagonista de It Ends With Us también acusaron al equipo de Baldoni de filtrar detalles de su declaración a medios como TMZ y The Daily Mail.

Justin Baldoni | Cordon Press

Mientras los portavoces de Lively han asegurado estar "satisfechos con el resultado de su declaración" y esperan que Baldoni y el resto de acusados declare, los abogados del actor han cuestionado por qué la intérprete querría ocultar su propio testimonio "en una acción en la que ella es la demandante".

Baldoni y Lively deberían testificar durante el juicio, programado para marzo de 2026 en Nueva York.