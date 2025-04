La ausencia de Sánchez en el funeral del papa y otros episodios que muestran un distanciamiento con el rey Felipe

La relación institucional entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI ha mostrado señales de enfriamiento en los últimos meses. Distintos gestos y ausencias han alimentado la percepción de un distanciamiento entre ambos.

El primer punto de inflexión se produjo tras los cinco días de retiro de Pedro Sánchez en abril de 2024. Al finalizar ese periodo de reflexión, Sánchez acudió al Palacio de la Zarzuela para comunicar personalmente al Rey su decisión de no dimitir. Tanto el Partido Popular como VOX acusaron entonces al presidente de instrumentalizar al monarca, lo que intensificó el debate político y aumentó la tensión institucional.

Desde entonces, Sánchez ha evitado acompañar al Rey en varios actos relevantes. El próximo sábado, por ejemplo, no estará presente en el Vaticano durante el funeral del papa Francisco. La delegación española estará encabezada por las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, junto al ministro Félix Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los Reyes Felipe VI y Letizia representarán a la Casa Real.

Este será el primer funeral papal en el que una monarquía parlamentaria europea no esté representada conjuntamente por el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo. Una decisión que marca un precedente y refuerza la percepción de distanciamiento institucional.

Otros episodios

No obstante, no es el único episodio en el que se aprecia este distanciamiento. En la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, no hubo presencia española. Moncloa argumentó que la invitación fue únicamente para los Reyes, quienes finalmente tampoco asistieron. Posteriormente, Zarzuela confirmó que se trató de una decisión propia, motivada por problemas de agenda relacionados con un viaje de Estado a Italia.

En noviembre de 2024, tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, los Reyes visitaron Paiporta. Durante esa visita, Pedro Sánchez tuvo que ser evacuado por razones de seguridad después de un incidente con lanzamiento de barro. Felipe VI y la Reina Letizia permanecieron en el lugar y asistieron a una misa en memoria de las víctimas, a la que el presidente no acudió.

Además, el Rey ha asistido solo a varios actos de toma de posesión internacionales, como los de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. En ambas ocasiones, no hubo representación ministerial junto al monarca. En otras giras, como la de los países bálticos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se unió al viaje de manera no prevista inicialmente.

La última ausencia significativa del presidente ha sido en la entrega del Premio Cervantes, uno de los actos culturales más destacados del calendario institucional. Pese a estos episodios, fuentes de Zarzuela aseguraron en enero de 2025 que "existe sintonía total" entre el Rey y el presidente.

