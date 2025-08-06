De Cristo y Rey a La Encrucijada: estos son los papeles más destacados de Cristóbal Suárez

La Encrucijada es una historia de pasión y venganza donde nadie queda impune, y mucho menos… ¡Álvaro Barahona! El exnovio de Amanda será interpretado por Cristóbal Suárez, pero… ¿en qué más producciones hemos podido ver a este actor?

Hijo del exbaloncestista Cristóbal Rodríguez, Cristóbal Suárez nació en Madrid en 1978, y desde el primer momento supo que la interpretación era su gran pasión.

Ha trabajado en teatro, televisión, cine e incluso cortometrajes, siendo propietario además de su propia productora llamada Ventrículo Veloz.

Con el culo al aire o Tiempos de guerra han sido algunas de sus papeles más señalados, pero sin duda su personaje estrella fue Juan Carlos I en la serie Cristo y Rey.

En redes sociales cuenta con casi 20.000 seguidores, en los que comparte momentos de su vida cotidiana, viajes, experiencias y sus próximos proyectos.

