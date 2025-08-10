Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña desvela su pasado a Gabriel...¡y pasa su primera noche con él!

La próxima semana promete: revelaciones, encuentros inesperados y varias disculpas sacudirán las tramas de Sueños de libertad.

Tras el arresto de Remedios, Tasio y Andrés deciden interrogarla. En un primer momento, la mujer afirma ser inocente, pero luego cambia su versión para la decepción de Andrés. Estaba seguro de que Gabriel era el culpable del escándalo del perfume de Brossard... ¿lo seguirá investigando?

Gabriel, por su parte, se verá exultante. Además de quitarse a su primo de encima, logrará un importante avance en su relación con Begoña. La enfermera por fin le hablará sobre las heridas que le han dejado su matrimonio con Jesús y el abogado le asegurará que no ha venido a hacerle daño. Con la confianza renovada, ella se dejará llevar por sus sentimientos... ¡y lo invitará a su habitación para una noche de amor!

Por otro lado, don Pedro se encontrará en una doble encrucijada. Tras enterarse de que Damián ha invitado al padre biológico de Cristina a la colonia, tendrá que decidirse entre contarle toda la verdad a Irene o no. Además, sabe que su enfermedad sigue empeorando y pronto no podrá ocultársela más a su familia. ¿Qué hará?

Don Pedro en el capítulo 370 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Cristina también se verá frente a un dilema complicado. Cuando Irene le cuenta que Damián ha encontrado a José, su padre biológico, y le enseña una foto de él, la joven se quedará en shock: es Pepe, ¡el portero de su edificio en Madrid! Y, por si fuera poco, está en Toledo a pedido de Damián. ¿Deseará encontrarse con él?

Irene y Cristina en el capítulo 371 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Fina continuará explorando su pasión por la fotografía, hasta que recibirá una oferta inesperada. Pelayo hablará con su publicista para sacar unas fotos junto a Marta para una revista... ¡y quiere que Fina lo haga! ¿Cómo reaccionará ella?

Pelayo y Fina en el capítulo 370 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡No te pierdas todo lo que se viene la próxima semana en Sueños de libertad!