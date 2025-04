Alfonso Guerra:"La prioridad de Pedro Sánchez desde el primer día ha sido la de mantenerse en el poder"

Se cumple un año de la carta abierta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que anunciaba un periodo de reflexión ante la investigación judicial a su mujer Begoña Gómez. Desde entonces, los frentes judiciales se le han multiplicado a Sánchez, hoy mismo declara en Badajoz su hermano David Sánchez mientras el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, está a punto de ser investigado.

El histórico líder socialista Alfonso Guerra cree que hay muchos temas abiertos ahora mismo y algunos no van a tener traslación penal aunque habrá otros que sí lo tengan. Mantiene Guerra que "no podemos elegir el tiempo en que vivimos pero sí la respuesta que damos al tiempo en el que nos ha tocado vivir". Se pregunta qué nombres vamos a conservar de esta generación política: "¿los 'monederos', los 'errejones', los 'koldos' o los 'ábalos'?". "Esto no parece serio, aquí algo hay que remover".

Afirma que la carta de Sánchez "fue un ardid nada más y había que aguantar un poco para ver cómo respira la gente por ese tema". Para Guerra el principal problema que tiene el Gobierno "es entender que la estabilidad del Gobierno no es superior a las necesidades el país". "Mantenerse en el poder no es más importante que atender a esas necesidades. Si eso pasa por elecciones pues que se celebren, porque la democracia es así a veces se gana y otras se pierde. Lo que no puedo es estar siempre en el poder porque no quiero hacer elecciones ".

"Hace 7 años los militantes socialista no hubieran firmado un documento con Bildu"

Establece que la prioridad de Sánchez es la de mantenerse en el poder desde el primer día. "Si no no estaríamos con Puigdemont, hace 7 años los socialistas no hubieran pensado que se iba a firmar un documento con Bildu en el mismo papel. Se prefiere la estabilidad del Gobierno a poder atender sin cortapisas lo que creo que debo hacer".

Guerra mantienen que la coalición de izquierdas progresista que existe en el Gobierno mejora la vida de los españoles "en algunos aspectos" pero" cuando se entregan cosas muy importantes a los nacionalistas que están contra la Constitución ahí no mejoramos nada, sino que perjudicamos". Esto ha generado "un apoyo muy sólido de los militantes socialistas a unas tesis que antes eran impensables de apoyar".

