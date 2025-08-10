CONSEJOS
Nutriman nos da los trucos para tratar el estreñimiento del viajero: "Comer la fruta más verde en vez de que esté madura"
¿Te cuesta ir al baño cuando vas de vacaciones? Pues hoy te damos las claves para que esto deje de ser un problema.
El estreñimiento cuando estamos de vacaciones puede estar provocado por muchas causas pero las más comunes suelen ser la falta de actividad física o la deshidratación.
"Lo primero que hay que hacer es consumir más fibra", empieza diciendo Nutriman y asegura que para ingerir los 30 gramos que se estiman hay un truco: "Comer la fruta más verde en vez de que esté más madura".
Sin embargo, "las manzanas y los plátanos no son los más indicados para regular el estreñimiento". El agua también es fundamental para mejorar el estreñimiento y mantenerse hidratado en verano.
Sobre todo, el agua con gas ya que el agua carbonatada se ha demostrado que ayuda. Eso sí, es importante evitar los refrescos con azúcar. ¡Dale al play para ver todos los trucos!
