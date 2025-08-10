Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Recetas refrescantes

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

Con la llegada del calor, los platos ligeros y refrescantes se convierten en los grandes protagonistas del menú.

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

El verano es sinónimo de frutas jugosas, frescas y llenas de sabor, perfectas para crear platos saludables y deliciosos que nos ayuden a combatir el calor. Karlos Arguiñano nos presenta una variedad de recetas donde las frutas veraniegas son las protagonistas absolutas.

Desde sopas refrescantes hasta postres irresistibles: estos platos son ideales para disfrutar en familia o con amigos, aportando color, vitaminas y energía a nuestra mesa.

Sopa fría de melón, jamón y menta

Sopa fría de melón, jamón y menta, de Arguiñano: "Una receta de poco trabajo pero con fundamento"

Ideal como entrante muy refrescante. Esta sopa fría de melón jamón y menta demuestra cómo una fruta como el melón puede convertirse en la base de una receta salada y sofisticada.

El contraste a esta sopa viene dado por las virutas de jamón serrano, que aportan el punto salado, y unas hojas de menta que elevan el aroma del plato. Es una receta rápida, saludable y perfecta para sorprender a los invitados en los días más calurosos.

Melocotón Melba

El postre "casero, delicioso y de fama internacional" de Arguiñano: melocotón melba

El Melocotón Melba es uno de esos postres de siempre que no pasan de moda. Karlos Arguiñano lo recupera con una receta sencilla, pero con mucho encanto, en la que el melocotón, la vainilla y las frambuesas se combinan para lograr un equilibrio perfecto entre dulzura y frescor.

La receta parte de melocotones cocidos que se sirven acompañados de helado de vainilla y se remata con un coulis de frambuesas naturales. Es un postre elegante, frutal y perfecto para cerrar una comida veraniega.

Postre helado de yogur con frutas

Postre helado de yogur con frutas de Arguiñano

Este postre helado es divertido, muy fácil de hacer y está pensado especialmente para los más pequeños de la casa, aunque encanta a todo el mundo.

Es un postre que combina el sabor suave del yogur con frutas frescas de verano, como albaricoque o frambuesas. Pero, también puede llevar las frutas que tengas a mano como fresas o melocotón.

La clave está en mezclar el yogur con un poco de leche condensada, añadir los trozos de fruta y congelarlo.

Tarta de chocolate blanco y frambuesas

Hoy el chocolate blanco cumple 101 años y Eva nos trae junto a Karlos Arguiñano una tarta de chocolate blanco y frambuesas

Entre estas propuestas destaca una tarta especial de chocolate blanco y frambuesas que ha preparado Eva Arguiñano y que promete conquistar a todos los paladares con su combinación perfecta de texturas y sabores.

La base de la tarta puede ser masa quebrada o hojaldre. Finalmente, este postre se puede decorar con unas hojas de menta que le darán ese toque fresco.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas del verano

Publicidad

Programas

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

nutriman

Nutriman nos da los trucos para tratar el estreñimiento del viajero: "Comer la fruta más verde en vez de que esté madura"

extranjero

Alejandro Portillo se fue de España buscando trabajo en Suiza: "Encontrar piso sin un contrato de trabajo es muy difícil aquí"

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano
En sus redes sociales

"Esto lo he aprendido en mi trabajo": las curiosidades lingüísticas que Roberto Leal comparte durante sus vacaciones de verano

vanesa
RECUERDOS

Vanessa García, hija de Manolo Escobar, sobre la ruina del cantante: "Lo que más le dolió fue perder la casa de Benidorm"

“¡Tengo unas ganas de ir a pescar unos bonitos!”: Arguiñano ya piensa en sus vacaciones
¡No te podrás resistir!

Tapas frías para un picoteo al aire libre: la selección de ensaladillas, pinchos y gazpachos de Karlos Arguiñano

¿A quién no le apetece un picoteo en verano al aire libre, fresquito y deliciosos? Karlos Arguiñano ha preparado una cantidad increíble para que cualquiera pueda disfrutar de estos ratos que nos dan la vida.

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial
Rosco| 8 de agosto

¿Firmar el empate o ir a por el Bote? Rosa deja en manos de Manu una decisión crucial

El concursante veterano ha tenido que decidir si arriesgarse a decir las últimas letras de El Rosco o conformarse con las tablas.

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

“Me ha caído igual”: la reivindicación de Damián Mollá durante la despedida de Manu en Pasapalabra

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

Lidia Torrent y Patricia Yurena sufren en La Pista: “¡Qué susto!”

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

La inesperada pulla de Roberto Leal a Alejandro Sanz en Pasapalabra: “A La Voz sí que has ido”

Publicidad