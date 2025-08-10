Recetas veraniegas con frutas de Karlos Arguiñano: el toque especial en tu mesa

El verano es sinónimo de frutas jugosas, frescas y llenas de sabor, perfectas para crear platos saludables y deliciosos que nos ayuden a combatir el calor. Karlos Arguiñano nos presenta una variedad de recetas donde las frutas veraniegas son las protagonistas absolutas.

Desde sopas refrescantes hasta postres irresistibles: estos platos son ideales para disfrutar en familia o con amigos, aportando color, vitaminas y energía a nuestra mesa.

Sopa fría de melón, jamón y menta

Ideal como entrante muy refrescante. Esta sopa fría de melón jamón y menta demuestra cómo una fruta como el melón puede convertirse en la base de una receta salada y sofisticada.

El contraste a esta sopa viene dado por las virutas de jamón serrano, que aportan el punto salado, y unas hojas de menta que elevan el aroma del plato. Es una receta rápida, saludable y perfecta para sorprender a los invitados en los días más calurosos.

Melocotón Melba

El Melocotón Melba es uno de esos postres de siempre que no pasan de moda. Karlos Arguiñano lo recupera con una receta sencilla, pero con mucho encanto, en la que el melocotón, la vainilla y las frambuesas se combinan para lograr un equilibrio perfecto entre dulzura y frescor.

La receta parte de melocotones cocidos que se sirven acompañados de helado de vainilla y se remata con un coulis de frambuesas naturales. Es un postre elegante, frutal y perfecto para cerrar una comida veraniega.

Postre helado de yogur con frutas

Este postre helado es divertido, muy fácil de hacer y está pensado especialmente para los más pequeños de la casa, aunque encanta a todo el mundo.

Es un postre que combina el sabor suave del yogur con frutas frescas de verano, como albaricoque o frambuesas. Pero, también puede llevar las frutas que tengas a mano como fresas o melocotón.

La clave está en mezclar el yogur con un poco de leche condensada, añadir los trozos de fruta y congelarlo.

Tarta de chocolate blanco y frambuesas

Entre estas propuestas destaca una tarta especial de chocolate blanco y frambuesas que ha preparado Eva Arguiñano y que promete conquistar a todos los paladares con su combinación perfecta de texturas y sabores.

La base de la tarta puede ser masa quebrada o hojaldre. Finalmente, este postre se puede decorar con unas hojas de menta que le darán ese toque fresco.