¿El posible dormir colgado de un precipicio? Jorge Fernández confiesa si se atrevería a hacerlo

Jorge Fernández celebró hace unos días su cumpleaños en La ruleta de la suerte. Laura Moure y el resto del equipo lo sorprendieron al inicio de la entrega cantándole la mítica canción de este día tan especial.

En ese mismo programa, los concursantes se enfrentaron a un panel especial que supuestamente escondía una noticia amable y sólo tardaron unos segundos en descubrir que se trataba de: "Ya puedes dormir colgado de un precipicio".

Sorprendidos con la noticia, nos concursantes compartieron su opinión al respecto y Jorge Fernández comentó que "la mayoría no nos atreveríamos seguro". ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que comentaron al respecto!