¿El posible dormir colgado de un precipicio? Jorge Fernández confiesa si se atrevería a hacerlo

El presentador del programa y varios concursantes han comentado si se atreverían o no a realizar esta nueva práctica.

Patri Bea
Publicado:

Jorge Fernández celebró hace unos días su cumpleaños en La ruleta de la suerte. Laura Moure y el resto del equipo lo sorprendieron al inicio de la entrega cantándole la mítica canción de este día tan especial.

Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”

En ese mismo programa, los concursantes se enfrentaron a un panel especial que supuestamente escondía una noticia amable y sólo tardaron unos segundos en descubrir que se trataba de: "Ya puedes dormir colgado de un precipicio".

Sorprendidos con la noticia, nos concursantes compartieron su opinión al respecto y Jorge Fernández comentó que "la mayoría no nos atreveríamos seguro". ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que comentaron al respecto!

Programas

