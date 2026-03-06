Alessandra Rojo de la Vega, la 'Ayuso Mexicana' que recibe un premio de la Comunidad de Madrid: "Me encanta que me comparen con ella"

La alcaldesa de Cuauhtémoc, en México, Alessandra Rojo de la Vega recibe este viernes en Madrid uno de los 'Reconocimientos 8 de marzo de la Comunidad de Madrid' por su defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. El acto se celebra en la Real Casa de Correos y está presidido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Rojo de la Vega, alcaldesa desde 2024 de esta céntrica demarcación de la capital mexicana, es conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. A lo largo de su trayectoria ha impulsado y fundado organizaciones para combatir la violencia contra las mujeres. En esta edición de los premios también se reconoce a la empresa Ausonia, al ginecólogo Juan Vidal y a la lucha de las mujeres iraníes por su libertad.

Activista y política

La política mexicana se define a sí misma como activista feminista y reconoce que defender estas causas en su país no está exento de riesgos: “Lo intentamos todos los días. Quienes pensamos distinto en nuestro país, corremos un riesgo en México. Podemos ser silenciadas, perseguidas y sufrir atentados. Pero aquí estamos para hacerlo con todo el corazón y seguir adelante. Quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de forma distinta, que la política puede servir para cambiar vidas”, asegura. Para la alcaldesa, la violencia contra las mujeres es uno de los principales retos de su país: “Creo que la violencia contra las mujeres, personas y derechos humanos no se puede justificar. Eso sobrepasa todos los límites”.

Rojo de la Vega advierte además de la grave situación que viven las mujeres en su país: “Todos los días asesinan a 11 mujeres en mi país. Son cifras alarmantes. Creo en la soberanía de mi país y creo que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la política se use para cambiar y salvar vidas. Creo que todavía estamos en una democracia, bastante blanda, pero una democracia. En México vamos directos a una dictadura”.

¿Apoya a Trump?

La política mexicana también se ha pronunciado sobre la situación internacional. Ayer mismo, la presidenta de México se refirió a la posición de España en la guerra de Irán y afirmó que “es muy respetable la decisión del presidente de España de apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN”. Preguntada por si comparte esa postura, Rojo de la Vega responde con matices: “Creo en la soberanía de los países, pero en casos como Venezuela o Irán, en los que durante años se ha intentado todo, no nos deja más que otros países se metan a defender los derechos de las personas. No pueden defender a un pueblo que por años ha sido ensangrentado y creo que fue muy oportuna la intervención de Trump”.

La comparación con Ayuso

Son muchos los que la comparan con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto que han llegado a apodarla la “Ayuso mexicana”. Una comparación que la alcaldesa no rechaza: “Claro que me gusta, somos mujeres que luchamos que alzamos la voz con valentía. Que debatimos de frente, que señalamos lo que está mal. Ambas usamos la política para cambiar vidas y no como un vehículo para un interés personal, económico o partidista y las dos defendemos la libertad. Me gusta que me comparen con ella”, concluye.

