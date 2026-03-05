Ayuso, a las mujeres de la izquierda: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán, y llévense a sus amigos gays"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado muy crítica este jueves con la postura del Gobierno en la escalada de tensión en Oriente Medio. Tras la negativa de Pedro Sánchez de participar en el conflicto, Ayuso ha señalado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid que están "profundamente consternados por la política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez". Respondiendo a la portavoz del PSOE Mar Espinar, la presidenta madrileña ha indicado que "si fuera por ustedes, las cárceles venezolanas seguirían llenas de presos políticos".

La dirigente popular ha rechazado tajantemente el régimen iraní, apuntando que "en pocas semanas mató a 30.000 personas", y al que acusa de perseguir a los homosexuales "con cárcel, latigazos y ahorcamientos" y de "asesinar a mujeres por negarse a usar el velo". También ha denunciado que las mujeres "son vejadas y violadas en sus propios hogares".

En esa misma línea, Ayuso ha instado a las mujeres de la izquierda a ir "solas y borrachas por Teherán" o "con minifalda por Kabul". "Y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas. Porque así tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha sentenciado, tras acusar a los socialistas de "alimentar" una nueva guerra civil en España.

"No a la dictadura, a ninguna"

La líder madrileña ha subrayado el "no a la guerra" resumido por Sánchez: "Claro que no", y desea que el conflicto acabe cuanto antes. Pero no se ha quedado ahí, porque seguidamente ha lamentado que la izquierda "alimente cada día" la Guerra Civil española en el debate público, y que se sostenga sobre el derecho internacional "mientras no respeta el derecho español".

A las cuatro palabras del presidente del Gobierno, Ayuso ha añadido: "No a la dictadura, a ninguna: ni a la venezolana, ni a la iraní, ni a la comunista china, ni a la de la comunista ETA, otra dictadura que rompió la convivencia de los españoles". Estas palabras también están ligadas al discurso pronunciado por Mar Espinar, quien ha asegurado que Sánchez condena "sin ambages los regímenes totalitarios", al tiempo que sostiene la legalidad internacional y protege los intereses de España.

Por último, la portavoz socialista se ha dirigido directamente a Ayuso para reprocharle su actitud: "Usted es la cara de esa derecha vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso. Es un momento ideal, señora Ayuso, para ser patriota. Es tiempo de decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, la solidaridad, el diálogo y el consenso; que ser español es hacer una política que dignifique vidas".

