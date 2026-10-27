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Coches y contenedores ardiendo, saqueo de comercios...las calles de Bilbao arden en una noche de disturbios con 19 detenidos

Jóvenes encapuchados han incendiado las calles. Han quemado contenedores y vehículos, ha habido lanzamiento de adoquines, bengalas y petardos. Hay una veintena de detenidos.

Disturbios en Bilbao

Coches y contenedores ardiendo, saqueo de comercios...las calles de Bilbao arden en una noche de disturbios con 19 detenidos | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La calle arde en esta precampaña de las elecciones generales del 29-N. El último episodio de disturbios se ha registrado en Bilbao donde esta pasada noche la Ertzaintza ha detenido a 19 personas e investiga a otras tres. El escenario infernal que se vivió el fin de semana en Barcelona se ha repetido esta noche en la ciudad vasca con coches y contenedores quemados y saqueos a algunos comercios.

De los detenidos, 7 son menores de edad tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación y las otras tres personas investigadas son un menor de 17 años y dos jóvenes de 22, según ha informado la Ertzaintza.

Los altercados tuvieron lugar tras una manifestación de varios miles de 'antifascistas' que protestaban frente a la Universidad de Deusto contra un acto del agitador Vito Quiles. También a mediodía unos 2.000 estudiantes semanifestaron por el centro de la ciudad por el mismo motivo. El propio Quiles anunció la cancelación del acto en sus redes sociales una media hora antes por razones de seguridad. Fue después de desconvocarse la protesta cuando unos cientos de radicales comenzaron sus actos vandálicos en la próxima avenida Lehendakeri Aguirre.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por estos altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales, a los que ha dicho: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".

También el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha referido a estos hechos en declaraciones a ETB, donde ha opinado que "da la impresión de que alguien está queriendo emular movimientos violentos que vistos en otras partes de Europa", y ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".

En estas imágenes se puede ver una escena que muestra el terror vivido. "¿Qué haces? Que te vas a quemar" se escucha decir en la grabación. Se lo dice a un hombre que se jugó la vida por salvar su coche.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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