Juan Jesús Vivas lanza un mensaje de esperanza: "El grito de 'Viva Ceuta' seguirá sonando cual eco fuerte de un 'Viva España'"

Juan Jesús Vivas ha regresado a El Hormiguero para compartir la radiografía actualizada de la realidad de Ceuta tras la crisis migratoria vivida más grave vivida por esta ciudad. El presidente autonómico ha reflexionado sobre el presente y el futuro de la región, además de analizar algunos de los asuntos que centran el debate público.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha señalado cómo la crisis ceutí ha ido perdiendo espacio informativo. En este sentido, Vivas ha recordado el 23-F y cómo los medios de comunicación se pusieron al servicio de la causa "porque se trataba de salvar a la democracia española". Tras revelar que el 31 de julio fue él quien decidió no comparecer junto a Pedro Sánchez en la rueda de prensa por su diferente opinión sobre Marruecos, ha asegurado que Ceuta está viviendo "uno de esos momentos" trascendentes: "Hago una apelación a todos los medios de comunicación para que nos nos abandonen, para que no nos dejen porque son el canal de contacto necesario con los españoles que es nuestra fortaleza, el apoyo del resto de los españoles para decir que Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Además, Vivas ha querido terminar la entrevista lanzando un mensaje de esperanza a los ceutíes. "Ceuta está herida, Ceuta sufre, pero Ceuta está en pie", ha asegurado. Además, ha subrayado la esencia de la ciudad como "tierra de encuentro" entre culturas y civilizaciones, "de concordia" y "prodigio de la naturaleza". "El grito de 'Viva Ceuta' suena y seguirá sonando en el alma de nuestro pueblo cual eco fuerte de un 'Viva España'", ha asegurado.