Detectan un caso del virus Shamonda en una explotación ganadera de vacuno en Guipúzcoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha detectado el primer caso de virus Shamonda tipo 2 en una explotación de vacuno situada en la comarca de Donostialdea. El hallazgo se produjo dentro de las labores de vigilancia epidemiológica que la institución realiza para controlar enfermedades emergentes que pueden afectar al ganado.

Sin embargo, no se han encontrado más casos, ni en esa granja ni en otras explotaciones de Gipuzkoa. Aunque la Diputación mantiene activo el seguimiento para detectar rápidamente cualquier posible nuevo contagio y conocer cómo evoluciona la situación, según informan en un comunicado. La información se ha compartido con el sector ganadero a través de la Mesa de Sanidad Animal.

La Diputación ha pedido a las explotaciones que vigilen de cerca a sus animales, avisen de inmediato a los servicios veterinarios si observan algo sospechoso y refuercen el control de insectos, ya que son los principales transmisores del virus. Además de recomendar mantener las medidas habituales de bioseguridad.

También quieren transmitir tranquilidad a la ciudadanía: el virus Shamonda afecta sobre todo al ganado bovino y tiene una baja mortalidad. Además, no es una zoonosis, es decir, no se transmite de los animales a las personas, por lo que no representa un riesgo importante para la salud pública.

El virus Shamonda se transmite principalmente por la picadura de mosquitos pequeños del género 'Culicoides'. Fue identificado por primera vez en Nigeria en los años 60 y hasta ahora se había detectado de forma esporádica en varias zonas de África y en Japón. Este verano de 2026 se detectó por primera vez en Europa Central, con una variante llamada Shamonda-Europe.

Presencia en humanos

Hace menos de una semana, Francia registró la primera infección humana en un hombre que falleció a principios de octubre. El pasado jueves los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura emitieron un comunicado anunciando que habían puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la infección.

Días después se detectó la presencia del virus en el ganado de, al menos, seis provincias de España: Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Gerona. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) señaló que mantenia el seguimiento de la situación que afecta al ganado bovino, ovino y caprino nacional.

Sin embargo, en cuanto a los animales, las vacas son especialmente sensibles a esta infección. La mayoría de los animales adultos se recuperan, aunque la enfermedad puede reducir la producción de leche. En hembras gestantes, también puede provocar abortos o malformaciones en los fetos. El ovino y el caprino podrían infectarse, aunque normalmente no muestran síntomas.