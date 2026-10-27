Nueva convocatoria de la plataforma Blocus para manifestarse en varias ciudades españolas en Halloween con máscaras y guantes

En Bilbao hoy es día de cuantificar daños, en Barcelona se siguen sintiendo las consecuencias de los altercados del fin de semana y la tranquilidad no llega. Las alertas se activan ahora sobre la noche de Halloween, para cuando se han convocado protestas en varias ciudades como en Madrid, de nuevo en Barcelona y Bilbao y otros puntos del país.

Estas nuevas convocatorias vuelve a lanzarlas la plataforma 'Blocus' a través de las redes sociales. El temor es máximo porque en algunos grupos de WhatssApp o Telegram se incita directamente al vandalismo. Además, con las excusa de Halloween piden llevar máscaras y guantes.

Estas convocatorias llegan cuando todavía no se conoce quién está detrás de Blocus. Por ahora, lo que se sabe es que es un grupo anónimo que ya durante el fin de semana llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia, que también han derivado en algunos casos en incidentes violentos.

Una de las convocatorias para Madrid llama a concentrarse a las 17 horas en la Puerta del Sol, la segunda, una hora después, en la plaza de España.

En Barcelona Núria Parlon, consellera de Interior, ha instado a WhatsApp y Telegram a cerrar los chats en los que se incite a los jóvenes a sembrar el "caos" y a "desestabilizar" la paz social. Los Mossos pedirán a las plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante "identidades camufladas" y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos.

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