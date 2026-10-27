Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Nuevas

Nueva convocatoria de la plataforma Blocus para manifestarse en varias ciudades españolas en Halloween con máscaras y guantes

Blocus ha lanzado nuevas convocatorias por redes sociales. La vista puesta en el 31 de octubre. Ese día, coincidiendo con Halloween llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras muchas ciudades. El pánico se extiende entre los comerciantes por el temor a que esas manifestaciones acaben en actos vandálicos.

Nueva convocatoria Blocus

Nueva convocatoria de la plataforma Blocus para manifestarse en varias ciudades española en Halloween | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

En Bilbao hoy es día de cuantificar daños, en Barcelona se siguen sintiendo las consecuencias de los altercados del fin de semana y la tranquilidad no llega. Las alertas se activan ahora sobre la noche de Halloween, para cuando se han convocado protestas en varias ciudades como en Madrid, de nuevo en Barcelona y Bilbao y otros puntos del país.

Estas nuevas convocatorias vuelve a lanzarlas la plataforma 'Blocus' a través de las redes sociales. El temor es máximo porque en algunos grupos de WhatssApp o Telegram se incita directamente al vandalismo. Además, con las excusa de Halloween piden llevar máscaras y guantes.

Estas convocatorias llegan cuando todavía no se conoce quién está detrás de Blocus. Por ahora, lo que se sabe es que es un grupo anónimo que ya durante el fin de semana llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia, que también han derivado en algunos casos en incidentes violentos.

Una de las convocatorias para Madrid llama a concentrarse a las 17 horas en la Puerta del Sol, la segunda, una hora después, en la plaza de España.

En Barcelona Núria Parlon, consellera de Interior, ha instado a WhatsApp y Telegram a cerrar los chats en los que se incite a los jóvenes a sembrar el "caos" y a "desestabilizar" la paz social. Los Mossos pedirán a las plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante "identidades camufladas" y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia "sin ningún otro fin" que cometer desórdenes públicos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Una grúa de gran tonelaje intentará retirar el autobús accidentado en Fogars de Montclús (Barcelona)

Accidente de autobús en Barcelona

Publicidad

Sociedad

Nueva convocatoria Blocus

Nueva convocatoria de la plataforma Blocus para manifestarse en varias ciudades españolas en Halloween con máscaras y guantes

Denis muestra su enfado por los disturbios en Bilbao

VIDEO de los disturbios en Bilbao: Un vecino conduce entre llamas para salvar su coche y otro con el suyo calcinado muestra su enfado: "Pringaos"

Disturbios en Bilbao

Coches y contenedores ardiendo, saqueo de comercios...las calles de Bilbao arden en una noche de disturbios con 19 detenidos

Efemérides de hoy 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de octubre?

Imagen de los destrozos en Barcelona
Disturbios en Barcelona

El perfil de los violentos en Barcelona, jóvenes entre 14 y 25 años que buscan saquear: "No había ningún tipo de ideología"

Detenido un hombre de 64 años por perseguir con su coche a un perro en una finca de Granada
Granada

Detenido un hombre de 64 años por perseguir con su coche a un perro en una finca de Granada

La Guardia Civil ha identificado al conductor gracias a un vídeo en el que se observa cómo persigue al animal y cambia repetidamente de dirección para seguirlo. El perro consiguió escapar y no constan lesiones.

Menor desaparecida
Desaparecida

Buscan a Sofía Cataleea, una niña de un año desaparecida en Caravaca de la Cruz

Sofía tiene un año y desapareció el pasado 5 de octubre en Caravaca de la Cruz.

Un creador de contenido cambia la vida a un menor que vendía botellas de agua en Alicante: "¡Dios! ¡Muchas gracias!"

Un creador de contenido cambia la vida a un menor que vendía botellas de agua en Alicante: "¡Dios! ¡Muchas gracias!"

Ambulancia Andalucía

Mueren dos personas tras chocar dos parapentes en Algodonales, Cádiz

Imagen de archivo de un incendio en Alcobendas

Los incendios y explosiones en viviendas dejan 165 muertos en España en un año y vivir solo multiplica el riesgo por cinco

Publicidad