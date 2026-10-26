Avión, donde el PP juega en casa: "Aquí la gente siempre se ha identificado con estas siglas"

En las elecciones generales de julio de 2023, los populares reunieron diez papeletas por cada una de los socialistas.

No es una excepción. Desde 1977, el PP ha sido la fuerza más votada en 13 de las 16 elecciones generales celebradas en el municipio. En las dos primeras se impuso la UCD.

El alcalde, Antonio Montero Fernández, lo atribuye a una identificación política que viene de lejos. "Los habitantes de Avión siempre se han sentido identificados con estas siglas", afirma. Su antecesor, Francisco Gil Zamora, también conservador, gobernó durante 25 años. Había comenzado su trayectoria en la UCD, pasó por una etapa como independiente y terminó incorporándose al Partido Popular.

Pero ¿cómo se explica que Avión sea uno de los feudos populares en España? Para entenderlo hay que mirar al otro lado del Atlántico. La emigración a distintos países, sobre todo a México, marcó a generaciones de vecinos que levantaron allí sus negocios. Muchos conservaron el vínculo con su tierra y regresan en verano, cuando la localidad recupera parte de la actividad de las familias repartidas entre Galicia, América y el resto de Europa. Las imponentes viviendas que reciben al visitante son una huella visible de esa historia.

También lo son algunos de los nombres asociados a sus veranos, como el empresario Carlos Slim. Una conexión con México que ha dado proyección internacional a un municipio ourensano de poco más de 1.700 habitantes. En día de feria, la política se cuela entre las conversaciones cotidianas. El respaldo al PP sigue siendo mayoritario entre los vecinos consultados, no faltan las críticas al Gobierno central ni quienes expresan su deseo de un cambio en Moncloa. Una mujer reconoce que no le gusta lo que está viendo; otra lo dice directamente: quiere un cambio.

Otros mantienen intacta su confianza en los populares. "El PP es lo mejor", asegura una vecina, que recuerda que en Galicia siempre han votado a esa formación. Un hombre defiende que los políticos deben tener principios y ser honrados. Cuando se le pregunta si habla de Pedro Sánchez, responde inmediatamente que "no". Otra entrevistada pone el acento en las promesas: lo importante, sostiene, es que "gane el mejor y que después cumpla lo que ha dicho".

Las cifras confirman el predominio popular. En las generales de 2023, el PP sumó 806 votos, frente a los 80 del PSOE. Vox obtuvo 62 y el BNG, 18. Con una participación cercana al 65%, el resultado situó a Avión entre los municipios gallegos con mayor respaldo porcentual a los populares. En las municipales de mayo de 2023, Vox consiguió un concejal en Avión, el único que obtuvo en Galicia en aquellos comicios. Un dato que añade un matiz al mapa político de un municipio donde el PP concentra la mayor parte del voto y mantiene una fidelidad electoral poco habitual.

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