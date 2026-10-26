El complicado rescate entre rocas y árboles del autobús accidentado en Fogars de Monclús, Barcelona: "No sabemos si alguien ha salido despedido"

A primera hora de este lunes, los equipos de emergencia continúan trabajando para descartar que hubiera más personas afectadas en el autobús de la línea 573 de Sagalés que se precipitó en la tarde del domingo por un terraplén de unos 20 metros en la carretera BV-5114, a su paso por la localidad barcelonesa de Fogars de Montclús.

El balance provisional es de 83 heridos, de los cuales siete están graves - la mayoría con fracturas, traumatismos y politraumatismos diversos-, 34 menos graves y 42 leves, según los datos facilitados por los servicios sanitarios. De momento no hay fallecidos confirmados, aunque las autoridades se muestran prudentes hasta poder revisar toda la zona con luz natural.

Rescate complicado

Los bomberos han trabajado durante toda la noche y continuaron con las tareas de búsqueda esta madrugada. La zona es muy escarpada y de difícil acceso, y el autobús quedó apoyado entre rocas y árboles. "Está en una zona muy inestable, apoyado entre rocas y árboles. Ha parado la caída la vegetación, que ha impedido que siguiera dando vueltas de campana", ha explicado Santi Lleonart, inspector de Bombers de la Generalitat.

Algunos pasajeros pudieron salir por su propio pie y subir hasta la carretera, pero otros tuvieron que ser rescatados con cuerdas e incluso cortando parte de la chapa del vehículo.

Con perros y drones

Los bomberos han inspeccionado el entorno del autobús con drones y cámaras térmicas. Además, se ha incorporado una unidad canina para rastrear un radio de entre 30 y 40 metros alrededor del vehículo. "Hemos visto a todos los afectados dentro del autocar, pero, por las horas y lo escarpado del terreno, cuesta mucho saber si hay otros afectados fuera del autobús", ha declarado ante los medios de comunicación la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané.

Aunque no descartan que haya más afectados, ya que "no sabemos si hay alguna persona que haya podido salir despedida y no tenemos controlada", ha añadido Lleonart. Aun así, los bomberos descartan "con una probabilidad muy alta" que haya más personas afectadas en el entorno del accidente.

Investigación abierta

Hasta el lugar se han desplazado 33 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y 30 dotaciones de bomberos y también se han activado tres unidades de apoyo psicológico para atender a las víctimas. Se prevé que durante la mañana de este lunes se retire el autobús, utilizando grúa de gran tonelaje.

El autobús tenía capacidad para 65 pasajeros, pero en el accidente han sido atendidas 83 personas. Las causas del siniestro todavía se desconocen y la investigación trata de averiguar por qué el vehículo acabó saliéndose de la calzada y cayendo por el terraplén.

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