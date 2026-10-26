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Los disturbios en Barcelona dejan importantes pérdidas económicas, 23 comercios vandalizados y ayudas de 500.000 euros

Los comerciantes todavía no han podido calcular el coste total de los destrozos, mientras el Ayuntamiento de Barcelona anuncia un fondo extraordinario de medio millón de euros para los negocios afectados.

Disturbios en Barcelona

Los disturbios en Barcelona dejan importantes pérdidas económicas | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los disturbios en Barcelona han dejado importantes daños materiales y un balance económico que todavía está por determinar. Los comerciantes intentan recuperar la normalidad después de una jornada de violencia que ha afectado a numerosos establecimientos. Por el momento, 23 comercios han sufrido actos vandálicos, aunque todavía es pronto para conocer el alcance total de las pérdidas.

Cristales rotos, escaparates dañados y mobiliario destrozado. Es la imagen que se han encontrado algunos propietarios al regresar a sus negocios. Ahora, además de reparar los desperfectos, muchos están tomando precauciones ante la posibilidad de que vuelvan a producirse incidentes.

Los comerciantes hacen cuentas tras los destrozos

Las consecuencias económicas de los disturbios empiezan a hacerse visibles en las calles de Barcelona. "Esta mañana todo el suelo lleno de cristales", relata uno de los afectados, mientras los comerciantes trabajan para acondicionar sus establecimientos.

Los daños no se limitan a los escaparates. Algunos elementos del mobiliario exterior también han quedado afectados y su reparación puede suponer un desembolso considerable. "Un parasol de estas características con electrificación puede costar perfectamente 15mil euros", explica otro de los testimonios recogidos.

Los negocios se blindan ante nuevas protestas

La preocupación no termina con la limpieza de las calles. Los comerciantes temen que los altercados puedan repetirse y han comenzado a reforzar la protección de sus locales. Es el caso de Albert, propietario de una floristería, que ya ha tomado medidas para proteger su establecimiento. "Esto es maldad gratuita", lamenta el florista.

Durante los disturbios, muchos propietarios optaron por cerrar sus negocios y bajar las persianas para intentar reducir los daños. "Los negocios todos cerramos, bajamos persianas...", recuerda uno de los comerciantes.

El temor también se ha extendido a otras ciudades, como Madrid, donde algunas tiendas han decidido guardar sus productos y asegurar sus instalaciones como medida preventiva.

Barcelona anuncia 500.000 euros en ayudas

Ante los daños ocasionados, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un fondo extraordinario de 500.000 euros destinado a los negocios afectados por los disturbios. A las consecuencias económicas se suma el balance de los enfrentamientos del sábado. Catorce agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, según la información facilitada.

Además, los Mossos d'Esquadra realizaron 130 detenciones y se incautaron de 70 armas. La tensión continúa en Barcelona, donde se ha convocado otra protesta para esta tarde a través de las redes sociales. Una nueva cita que mantiene en alerta a los comerciantes, preocupados por la posibilidad de que se repitan los incidentes y aumenten las pérdidas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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