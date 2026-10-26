"Se casaron con el pueblo de Ceuta": Juan Jesús Vivas elogia la visita de los Reyes

Juan Jesús Vivas ha estado en El Hormiguero para abordar la crisis migratoria que ha sacudido Ceuta. El presidente de la Ciudad Autónoma ha analizado todo lo ocurrido y ha explicado cómo se está viviendo esta situación en el territorio.

Mientras el invitado comentaba su plena confianza en el proceso judicial, Pablo Motos ha querido saber si cree que se puede llegar a producir otro salto masivo en la frontera que agrave más aun la situación.

Juan Jesús ha confiado en que no se repita y ha elogiado al visita institucional que realizaron los Reyes que, pese a que se produjo un martes 13, "se embarcaron y se casaron con el pueblo de Ceuta", ha dicho el presidente ceutí.